Canarytokens est un système de pot de miel open-source qui vous permet de créer des pièges invisibles à travers votre infrastructure. Générez des jetons de suivi sous forme d'URL, de noms DNS, de documents, d'adresses e-mail, de configurations WireGuard, et plus encore — puis intégrez-les dans des fichiers sensibles, des systèmes ou des configurations réseau. Dès qu'un attaquant ou un utilisateur non autorisé interagit avec un jeton, vous recevez une alerte instantanée avec les détails de l'accès.

Contrairement à la détection d'intrusion traditionnelle, Canarytokens ne nécessite aucun agent, aucune surveillance des journaux et aucune configuration complexe. L'auto-hébergement vous donne un contrôle total sur vos données d'alerte et vous permet de générer un nombre illimité de jetons sans limites d'abonnement.