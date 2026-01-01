Déployer BroadcastChannel en une installation en un clic.
Transformez n'importe quel canal Telegram public en un microblog optimisé pour le référencement (SEO), sans JavaScript côté client et avec des flux RSS automatiques.
Choisissez un forfait VPS pour BroadcastChannel
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec BroadcastChannel
BroadcastChannel est une plateforme open-source basée sur Astro qui convertit les chaînes Telegram publiques en microblogs complets. Au lieu de maintenir un CMS traditionnel, vous rédigez des publications dans Telegram et BroadcastChannel génère un site web rapide et optimisé pour le référencement que votre public peut parcourir. Chaque message devient une page avec des métadonnées appropriées, un sitemap et des flux RSS doubles aux formats XML et JSON pour les lecteurs de flux et les agrégateurs de contenu.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS vous offre un nom de domaine personnalisé et un contrôle total sur votre contenu publié, sans dépendre de Vercel, Cloudflare Pages ou de toute autre plateforme d'hébergement tierce. Le site résultant n'envoie aucun JavaScript au navigateur — il est rapide sur n'importe quelle connexion et très convivial pour les robots d'exploration des moteurs de recherche.
Caractéristiques principales de BroadcastChannel
Telegram en tant que CMS
Rédigez des publications sur Telegram comme d'habitude — BroadcastChannel les récupère et les publie automatiquement sur votre site sans aucune étape supplémentaire.
Zero Client JavaScript
Les pages sont entièrement rendues côté serveur sans JavaScript envoyé au navigateur, ce qui permet des temps de chargement rapides et de bons scores SEO.
Flux RSS intégrés
Chaque blog obtient automatiquement des flux RSS XML et JSON afin que les lecteurs puissent s'abonner via n'importe quel agrégateur de flux ou application de lecture.
SEO et Plans de site
Les plans de site générés automatiquement, les URL propres et les balises meta appropriées permettent à votre contenu d'être découvert par les moteurs de recherche dès le premier jour.
Intégration des liens sociaux
Liez les profils Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky et Discord depuis la navigation du site sans écrire de code personnalisé.
Pourquoi exécuter BroadcastChannel sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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