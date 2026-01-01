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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec BroadcastChannel

BroadcastChannel est une plateforme open-source basée sur Astro qui convertit les chaînes Telegram publiques en microblogs complets. Au lieu de maintenir un CMS traditionnel, vous rédigez des publications dans Telegram et BroadcastChannel génère un site web rapide et optimisé pour le référencement que votre public peut parcourir. Chaque message devient une page avec des métadonnées appropriées, un sitemap et des flux RSS doubles aux formats XML et JSON pour les lecteurs de flux et les agrégateurs de contenu.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS vous offre un nom de domaine personnalisé et un contrôle total sur votre contenu publié, sans dépendre de Vercel, Cloudflare Pages ou de toute autre plateforme d'hébergement tierce. Le site résultant n'envoie aucun JavaScript au navigateur — il est rapide sur n'importe quelle connexion et très convivial pour les robots d'exploration des moteurs de recherche.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de BroadcastChannel

Telegram en tant que CMS

Rédigez des publications sur Telegram comme d'habitude — BroadcastChannel les récupère et les publie automatiquement sur votre site sans aucune étape supplémentaire.

Zero Client JavaScript

Les pages sont entièrement rendues côté serveur sans JavaScript envoyé au navigateur, ce qui permet des temps de chargement rapides et de bons scores SEO.

Flux RSS intégrés

Chaque blog obtient automatiquement des flux RSS XML et JSON afin que les lecteurs puissent s'abonner via n'importe quel agrégateur de flux ou application de lecture.

SEO et Plans de site

Les plans de site générés automatiquement, les URL propres et les balises meta appropriées permettent à votre contenu d'être découvert par les moteurs de recherche dès le premier jour.

Intégration des liens sociaux

Liez les profils Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky et Discord depuis la navigation du site sans écrire de code personnalisé.

Pourquoi exécuter BroadcastChannel sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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