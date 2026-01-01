Déployer ArangoDB en un clic.
Base de données multi-modèle native prenant en charge les graphes, les documents et les données clé-valeur via un langage de requête unifié unique.
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Ce que vous pouvez construire avec ArangoDB
ArangoDB est une base de données multi-modèle native et open source qui gère les graphes, les documents et les données clé-valeur au sein d'un moteur unique. Contrairement aux bases de données spécialisées qui vous enferment dans un seul modèle de données, ArangoDB vous permet de mélanger les modèles dans une seule requête en utilisant AQL (ArangoDB Query Language), éliminant ainsi la surcharge liée à la maintenance de systèmes distincts pour différents types de données.
L'auto-hébergement d'ArangoDB vous donne un contrôle total sur vos données, votre schéma et l'optimisation des performances, sans frais de licence ni limites d'utilisation. Son interface web intégrée offre une exploration visuelle des graphes, l'exécution de requêtes, la gestion des collections et la surveillance du serveur sans aucun outil supplémentaire.
Caractéristiques principales de ArangoDB
Requêtes multi-modèles
Interrogez des graphes, des documents et des données clé-valeur ensemble dans une seule instruction AQL sans effectuer de jointure entre des bases de données distinctes.
Parcours de graphe
Parcourir les relations à travers des millions de nœuds connectés avec des algorithmes de graphe natifs, y compris le chemin le plus court, les k plus courts chemins et la correspondance de motifs.
Interface utilisateur web intégrée
Gérer les collections, exécuter des requêtes, visualiser des graphes et surveiller les performances du serveur depuis un tableau de bord accessible via un navigateur sur le port 8529.
Schéma flexible
Stocker des documents JSON sans schéma ou appliquer une structure par collection, en s'adaptant aux exigences de données évolutives sans migrations.
AQL Puissance
Le langage de requête ArangoDB combine les parcours de graphes, le filtrage de documents et les agrégations dans une syntaxe expressive et lisible, proche de SQL.
Pourquoi exécuter ArangoDB sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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