Déployer Aptabase en un clic.
Plateforme d'analyse open source et respectueuse de la vie privée pour applications mobiles, de bureau et web avec une intégration SDK légère.
Choisissez un forfait VPS pour Aptabase
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Aptabase
Aptabase est une plateforme d'analyse open-source, axée sur la confidentialité, conçue pour les développeurs d'applications mobiles, de bureau et web. Contrairement aux outils d'analyse de sites web qui suivent les pages vues, Aptabase se concentre sur le suivi des événements basé sur SDK — les développeurs instrumentent leurs applications avec des SDK légers pour Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri, et plus encore, afin de capturer des événements nommés avec des propriétés optionnelles. Le résultat est un tableau de bord à haute valeur ajoutée montrant ce que les utilisateurs font réellement au sein de votre application, sans cookies, empreintes numériques ou suivi inter-sites.
L'auto-hébergement d'Aptabase sur un VPS maintient toutes les données d'analyse sur votre propre infrastructure, rendant la conformité au RGPD simple et éliminant la tarification par événement que les fournisseurs d'analyse cloud facturent à mesure que l'utilisation augmente.
Caractéristiques principales de Aptabase
Suivi des événements SDK
Instrumentez votre application avec un seul appel SDK pour suivre les événements nommés et les propriétés sur toutes les plateformes sans configuration complexe.
Confidentialité dès la conception
Aucun cookie, aucune empreinte numérique et aucun suivi inter-sites — entièrement conforme au RGPD et aux réglementations en matière de confidentialité dès le départ.
SDK multiplateformes
Les SDK officiels pour Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri, et plus encore couvrent toutes les principales plateformes de développement d'applications.
Tableau de bord en temps réel
Visualisez les événements et l'activité des utilisateurs en temps réel grâce à un tableau de bord épuré et minimaliste qui met en évidence l'essentiel sans superflu.
Propriété complète des données
Toutes les données analytiques restent sur votre VPS — pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, pas de tarification par événement, et aucune plateforme tierce ne reçoit vos données utilisateur.
Pourquoi exécuter Aptabase sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Explorez davantage d'applications à déployer
Ackee
Ackee est un outil d'analyse Node.js auto-hébergé pour le suivi de sites web axé sur la confidentialité