Apache Solr est une plateforme de recherche open-source éprouvée, construite sur Apache Lucene, utilisée par des milliers d'organisations dans le monde entier. Elle gère la recherche plein texte, la navigation à facettes, la mise en évidence des résultats, la recherche spatiale et la gestion de documents riches — le tout via une API REST qui fonctionne avec n'importe quel langage ou framework.

L'auto-hébergement de Solr sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure de recherche, la confidentialité de vos données et l'optimisation des performances, sans frais par requête ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Que vous ayez besoin de recherche sur site, de découverte de produits e-commerce ou de récupération de documents d'entreprise, l'écosystème mature de Solr et son schéma extensible en font une base éprouvée.