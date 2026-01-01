Jusqu'à 69% de réduction pour Apache Guacamole

Déployer Apache Guacamole en un clic.

Passerelle de bureau à distance sans client pour accéder aux connexions RDP, SSH, VNC et Telnet directement depuis votre navigateur web.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
5,49  € /mois
Choisissez votre forfait
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployer Apache Guacamole en un clic.

Choisissez un forfait VPS pour Apache Guacamole

69% de réduction
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 131,76 € (prix d'origine : 431,76 €). Renouvellement au prix de 11,99 €/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64% de réduction
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 191,76 € (prix d'origine : 527,76 €). Renouvellement au prix de 14,99 €/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 263,76 € (prix d'origine : 863,76 €). Renouvellement au prix de 27,99 €/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 527,76 € (prix d'origine : 1.559,76 €). Renouvellement au prix de 49,99 €/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69% de réduction
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 131,76 € (prix d'origine : 431,76 €). Renouvellement au prix de 11,99 €/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64% de réduction
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 191,76 € (prix d'origine : 527,76 €). Renouvellement au prix de 14,99 €/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 263,76 € (prix d'origine : 863,76 €). Renouvellement au prix de 27,99 €/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 527,76 € (prix d'origine : 1.559,76 €). Renouvellement au prix de 49,99 €/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Apache Guacamole

Apache Guacamole est une passerelle de bureau à distance sans client qui vous permet d'accéder aux serveurs RDP, VNC, SSH et Telnet depuis n'importe quel navigateur web moderne — sans plugins, sans logiciel client natif et sans configuration par appareil. Le navigateur gère le rendu tandis qu'un démon côté serveur traduit les protocoles, rendant l'accès à distance aussi simple que l'ouverture d'une URL.

L'auto-hébergement de Guacamole sur votre propre VPS transforme votre serveur en un hôte de saut central pour la gestion des machines distantes partout dans le monde. La gestion des utilisateurs intégrée, les journaux d'audit et le partage de connexion le rendent tout aussi utile pour les administrateurs solitaires et les petites équipes, tout en gardant chaque identifiant et chaque session sous votre contrôle direct.

Commencer
Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Apache Guacamole

Accès navigateur sans client

Connectez-vous à n'importe quel hôte RDP, VNC, SSH ou Telnet directement depuis un onglet de navigateur — aucun logiciel client, aucun plugin, aucune solution de contournement de pare-feu.

Prise en charge multi-protocole

Les adaptateurs intégrés pour RDP, VNC, SSH, Telnet et Kubernetes répondent aux besoins quotidiens des administrateurs, des développeurs et des équipes de sécurité.

Identifiants centralisés

Stockez les mots de passe des serveurs, les clés SSH et les certificats une seule fois dans Guacamole et accordez l'accès aux utilisateurs sans jamais partager les secrets sous-jacents.

Gestion des utilisateurs et des groupes

Les autorisations basées sur les rôles, l'intégration LDAP et SAML, et les règles d'accès par connexion maintiennent les grandes équipes organisées à mesure que l'inventaire des connexions augmente.

Enregistrement et audit des sessions

L'enregistrement de session facultatif et les journaux d'activité détaillés permettent de vérifier facilement qui s'est connecté où et ce qu'il a fait.

Pourquoi exécuter Apache Guacamole sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Lancement local. Expansion mondiale.

Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Essayez-le sans risque grâce à notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus de détails.

Commencer

Explorez davantage d'applications à déployer

PostgreSQL

PostgreSQL

PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database system

Déployer
Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Exécutez Visual Studio Code dans votre navigateur n'importe où

Déployer
Adminer

Adminer

Interface de gestion de bases de données complète, compatible avec plus de 11 systèmes

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.