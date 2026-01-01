Apache Gravitino est un lac de métadonnées fédéré et géo-distribué qui offre aux équipes de données un point unique pour gérer les tables, les schémas, les ensembles de fichiers, les modèles et les politiques d'accès à travers des catalogues hétérogènes. Contrairement à un Hive Metastore traditionnel, Gravitino fédère les catalogues existants sans copier les métadonnées et les expose via une API REST unifiée et une interface utilisateur web moderne, permettant ainsi à des moteurs comme Trino, Spark, Flink et Doris d'interroger la même vue logique.

L'auto-hébergement de Gravitino sur votre propre VPS maintient la lignée sensible, les définitions de schémas et les mappages d'informations d'identification au sein de votre environnement et évite les coûts récurrents des services de métadonnées gérés. Le point d'accès du catalogue REST Iceberg inclus est prêt à prendre en charge les tables lakehouse dès la première utilisation.