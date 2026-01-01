Déployer Annif en un clic.
Boîte à outils multilingue d'indexation matière automatisée pour les bibliothèques, les archives, les musées et les flux de travail de recherche.
Choisissez un forfait VPS pour Annif
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Annif
Annif est une boîte à outils open source de la Bibliothèque nationale de Finlande qui attribue automatiquement des termes sujets aux documents. Il combine des backends lexicaux, statistiques et d'apprentissage automatique, notamment TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE et des modèles d'ensemble, afin que les catalogueurs puissent choisir ou combiner les algorithmes qui conviennent le mieux à chaque collection et langue.
L'auto-hébergement d'Annif sur votre propre VPS vous permet de garder les corpus d'entraînement, les vocabulaires contrôlés et les métadonnées bibliographiques sous votre contrôle total au lieu de les envoyer à un service d'indexation tiers. Le conteneur expose une API REST et une interface utilisateur basée sur un navigateur pour tester les projets, de sorte que l'intégration d'Annif dans les pipelines de catalogage existants ou la création de clients personnalisés ne nécessite que des appels HTTP.
Caractéristiques principales de Annif
Plusieurs backends d'indexation
Choisissez entre TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE et stwfsapy, ou combinez-les en ensembles optimisés pour chaque langue et collection.
Support multilingue
Des analyseurs configurables gèrent le finnois, le suédois, l'anglais, l'allemand et d'autres langues via les stemmers Snowball, Voikko et les pipelines spaCy.
REST API et interface utilisateur web
L'interface utilisateur de navigateur intégrée vous permet d'expérimenter des projets, tandis que le point de terminaison REST documenté par OpenAPI intègre Annif aux outils de catalogage existants.
Vocabulaires contrôlés
Chargez des vocabulaires SKOS, TSV ou CSV tels que YSO, LCSH ou votre propre thésaurus afin que les suggestions restent alignées avec les fichiers d'autorité.
CLI pour la formation et l'évaluation
Gérer des projets, entraîner des modèles et évaluer la précision et le rappel par rapport à des corpus de référence avec une interface de ligne de commande scriptable.
Pourquoi exécuter Annif sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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