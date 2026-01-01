Déployer AiToEarn en un clic.
Agent de marketing de contenu IA open-source pour les entreprises individuelles, les créateurs et les marques, afin de publier sur plus de 12 plateformes sociales.
Choisissez un forfait VPS pour AiToEarn
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec AiToEarn
AiToEarn est un agent de marketing de contenu IA open-source qui aide les créateurs, les entreprises individuelles et les marques à générer, planifier et distribuer du contenu sur Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest et LinkedIn à partir d'une interface unique.
L'auto-hébergement d'AiToEarn sur votre propre VPS maintient les jetons de compte, les médias générés et les analyses de publication sous votre contrôle, élimine les frais SaaS basés sur le nombre d'utilisateurs et vous permet d'intégrer vos propres fournisseurs d'IA et identifiants Relay pour OAuth sans avoir à vous inscrire en tant que développeur sur chaque plateforme.
Caractéristiques principales de AiToEarn
Publication multiplateforme
Publiez des vidéos, des articles et des publications sur plus de 12 réseaux, y compris Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X et LinkedIn, à partir d'un flux de travail partagé unique.
Génération de contenu IA
L'agent IA intégré génère du texte, développe ou réécrit des brouillons, et produit des images et de courtes vidéos adaptées à chaque plateforme cible.
OAuth via Relay
Connectez chaque plateforme prise en charge avec une seule clé API via le service AiToEarn Relay — aucun compte développeur par plateforme n'est requis.
MCP & Agent Prêt
La prise en charge native du protocole MCP vous permet de piloter AiToEarn depuis Claude, Cursor et d'autres environnements d'exécution d'agents via les mêmes API que celles utilisées par l'interface utilisateur web.
Stockage auto-hébergé
Comprend un magasin d'objets compatible S3 intégré, un ensemble de répliques MongoDB et un cache Redis afin que tous les médias, comptes et files d'attente restent sur votre VPS.
Pourquoi exécuter AiToEarn sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.