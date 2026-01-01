Plantillas web para viajes
Plantillas web: preguntas frecuentes
¿Qué es una plantilla web?
Una plantilla web, o tema web, es un diseño prearmado para un sitio que incluye una estructura lista para usar, elementos de diseño y contenido de ejemplo. Funciona como punto de partida para que la personalices con tus propios textos, imágenes, marca y funciones, para poder crear un sitio web completo rápidamente.
Las plantillas para sitios web de Hostinger suelen incluir:
- Diseños de página (inicio, sobre nosotros, contacto, etc.)
- Elementos de diseño como tipografías, colores y secciones
- Estructura de navegación
- Diseño responsive para que el sitio funcione en dispositivos móviles y computadoras.
Las plantillas existen para que no sea necesario diseñar ni programar un sitio web desde cero. Podés elegir una plantilla web que se adapte a lo que necesitás y modificarla para que refleje tu marca o proyecto.
¿Qué tipos de plantillas para sitios web hay?
Las plantillas web de Hostinger están diseñadas para distintos usos y sectores. Según el rubro, los diseños van desde estilos limpios y minimalistas hasta propuestas más llamativas y jugadas.
Algunas de las categorías más populares son ecommerce, portfolio, negocios, currículum, blog, marketing y moda. También hay una selección de plantillas en blanco por si ya tenés una idea concreta de lo que querés armar.
¿Cómo hago para elegir una plantilla para mi web?
Primero que nada, pensá qué te gustaría lograr con tu sitio web. Los distintos tipos de sitios dependen de cada objetivo. Por ejemplo, podés usar:
- una plantilla de negocio para el sitio web de una empresa
- una plantilla de portfolio para mostrar tu trabajo
- una plantilla de ecommerce para vender productos online.
Cuando tengas claro qué tipo de sitio necesitás, tené en cuenta lo siguiente:
- Funciones y características necesarias. Por ejemplo, los sitios de ecommerce necesitan páginas de producto y opciones de pago, mientras que influencers o creadores pueden preferir diseños tipo blog para compartir historias y fotos.
- Diseño y estructura. Elegí una estructura que se adapte a tu contenido, como un diseño minimalista para portfolios o uno más dinámico para negocios.
- Coherencia con tu marca. El estilo visual de la plantilla debería acercarse al de tu marca para que te resulte fácil personalizarla.
¿Qué tiene que tener una buena plantilla web?
Si bien no hay una única respuesta, una buena plantilla de diseño web debería ser totalmente responsive, estar hecha en HTML5 y seguir principios y tendencias de diseño actuales.
Además, una buena plantilla debería servir para distintos usos. Por ejemplo, un diseño web de una sola página debería poder convertirse fácilmente en una tienda online al agregar funciones de ecommerce y páginas extra.
¿Cómo hago para crear un sitio web con una plantilla?
Es muy simple, solo tenés que elegir el diseño web que más te guste. Podés previsualizarlo antes de empezar a editar.
Hostinger ofrece dos tipos de plantillas web: plantillas del Creador de páginas web de Hostinger y de Horizons. Ambas son aptas para dispositivos móviles, están listas para SEO y son fáciles de personalizar y publicar. La diferencia está en cómo se editan.
Las plantillas del Creador de páginas web de Hostinger usan un editor tradicional de arrastrar y soltar, que te permite cambiar tipografías, ajustar colores y actualizar imágenes y textos manualmente. También tenés herramientas con IA, como el Escritor con IA, para agilizar el proceso.
Las plantillas de Horizons siguen un enfoque de vibe coding. Podés actualizar textos e imágenes directamente, y ajustar tipografías o paletas de colores describiéndole los cambios a un agente de IA, que los aplica por vos.
Las dos opciones son ideales para principiantes y facilitan hacer cambios rápido. Solo tenés que elegir la plantilla que mejor se adapte a lo que tenés en mente.
Cuando estés conforme con cómo quedó tu sitio web, hacé clic en Publicar para que se suba a internet.
¿Las plantillas web de Hostinger son gratis?
Podés empezar a crear tu proyecto gratis con cualquier plantilla de Hostinger, sin necesidad de poner tu tarjeta de crédito. Una vez que tengas todo listo, si querés publicar publicar tu proyecto en internet, vas a tener que contratar un plan.
Según la plantilla que elijas, los planes empiezan en ARS 3.899/mes para las plantillas creadas con el Creador de páginas web, o en ARS 14.499/mes para las plantillas del editor de vibe coding.
Los planes de Hostinger ya incluyen hosting y un nombre de dominio personalizado, no vas a tener que pagar extra ni contratar servicios de terceros.
¿Puedo agregar más páginas a la plantilla elegida?
Sí, claro. Pensá en las plantillas web como ejemplos creativos de cómo puede verse un sitio. Podés personalizarlas libremente y sumar nuevas páginas o secciones a medida que lo necesites.
¿Es necesario saber de programación para usar una plantilla?
No. Las plantillas web responsive de Hostinger están hechas para que puedas personalizarlas fácilmente sin necesidad de saber programar. A medida que creás tu proyecto, podés editar diseños, textos, imágenes y otros elementos para crear un sitio web profesional sin conocimientos técnicos.
¿Las plantillas web de Hostinger son buenas para SEO?
Sí, todos los sitios creados con plantillas de Hostinger están optimizados para buscadores. Tu sitio va a gozar de de tiempos de carga rápidos, una estructura lógica y funciones integradas de SEO on-page independientemente de si armás una landing page, un portfolio o una tienda online.
¿Las plantillas para sitios web son aptas para todos los dispositivos?
Todas las plantillas web de Hostinger son totalmente responsive. Eso significa que, sin importar qué dispositivo use tu público, tu sitio web se va a ver impecable siempre.
¿Puedo hacer cambios en mi sitio web después de haberlo publicado?
Claro. Incluso los mejores sitios web necesitan actualizaciones periódicas. Cada tanto, es probable que quieras crear nuevas páginas, actualizar contenido o sumar nuevas funciones a medida que tu sitio crece. Tus datos de contacto pueden cambiar, o tu proyecto puede derivar en un ecommerce. Si necesitás modificar algo, solo necesitás hacer los cambios y publicarlos, así de simple.
¿Puedo cambiar el código de mi sitio web?
El nivel de acceso al código de tu sitio web depende del editor que uses.
Con el Creador de Hostinger, no podés editar directamente el código fuente de un sitio basado en plantillas, pero sí agregar fragmentos de código personalizado a tus páginas. Así podés sumar funciones como widgets, infografías, mapas interactivos, formularios, animaciones y más.
Con el Creador con IA de Hostinger, tenés acceso completo al código de tu proyecto, lo que te da más flexibilidad y permite una personalización más avanzada.