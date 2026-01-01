Plantillas web para libros y editoriales

Sí. Podés personalizar las plantillas de sitios web cambiando textos, imágenes, colores, estructuras y funciones para adaptarlas a tu marca y tus objetivos. También podés agregar o eliminar páginas y secciones cuando quieras. Todas las plantillas son completamente editables y se pueden usar incluso sin experiencia previa en programación ni diseño.

Según la plantilla que elijas, la experiencia de edición puede variar. Algunas plantillas se crean con el Creador de páginas web de Hostinger, mientras que otras están desarrolladas con Hostinger Horizons.

Las plantillas creadas con el Creador de páginas web de Hostinger usan un editor de arrastrar y soltar con herramientas de IA integradas que te ayudan a crear contenido y ajustar estructuras rápidamente.

Las plantillas de Horizons siguen un enfoque de vibe coding. En lugar de arrastrar y soltar elementos manualmente, tenés que describir los cambios que querés chateando con la IA, que aplica las actualizaciones por vos.

Ambos editores son fáciles de usar para principiantes, así que solo tenés que elegir el diseño de plantilla que más te guste y personalizarlo según tus necesidades.