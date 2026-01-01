Plantillas web para coaching

Sí. Podés personalizar las plantillas de sitios web cambiando textos, imágenes, colores, estructuras y funciones para adaptarlas a tu marca y tus objetivos. También podés agregar o eliminar páginas y secciones cuando quieras, todas las plantillas son completamente editables y no requieren experiencia en programación ni diseño.

Según la plantilla que elijas, la experiencia de edición puede variar. Algunas plantillas se crean con el Creador de páginas web de Hostinger, mientras que otras están desarrolladas con Hostinger Horizons.

Las plantillas hechas con el Creador de páginas web de Hostinger usan un editor de arrastrar y soltar con herramientas de IA integradas que te ayudan a crear contenido y ajustar estructuras rápidamente.

Las plantillas de Horizons tienen un enfoque de vibe coding. En lugar de arrastrar y soltar elementos manualmente, tenés que describirle los cambios que querés a la IA por chat, para que aplique las actualizaciones por vos.

Ambos editores son fáciles de usar para principiantes, solo tenés que elegir la plantilla que más te guste y personalizarla según tus necesidades.