Una plantilla web, o tema web, es un diseño prearmado para un sitio que incluye una estructura lista para usar, elementos de diseño y contenido de ejemplo. Funciona como punto de partida para que la personalices con tus propios textos, imágenes, marca y funciones, para poder crear un sitio web completo rápidamente.

Las plantillas para sitios web de Hostinger suelen incluir:

Diseños de página (inicio, sobre nosotros, contacto, etc.)

Elementos de diseño como tipografías, colores y secciones

Estructura de navegación

Diseño responsive para que el sitio funcione en dispositivos móviles y computadoras.

Las plantillas existen para que no sea necesario diseñar ni programar un sitio web desde cero. Podés elegir una plantilla web que se adapte a lo que necesitás y modificarla para que refleje tu marca o proyecto.