Plantillas para sitios web de hospitales

Simplemente elige el diseño de sitio web que te guste; puedes previsualizarlo antes de empezar a editar.

Hostinger ofrece dos tipos de plantillas de sitios web: Hostinger Website Builder y Horizons. Ambas son compatibles con dispositivos móviles, están preparadas para SEO y son fáciles de personalizar y lanzar. La diferencia radica en cómo las editas.

Las plantillas de Hostinger Website Builder utilizan un editor tradicional de arrastrar y soltar, que te permite cambiar fuentes, ajustar colores y actualizar imágenes y texto manualmente. También hay herramientas de IA, como AI Writer, disponibles para ayudarte a acelerar las cosas.

Las plantillas de Horizons siguen un enfoque de codificación Vibe. Puedes actualizar texto e imágenes directamente, y ajustar fuentes o combinaciones de colores describiendo los cambios a un agente de IA, que los aplicará por ti.

Ambos métodos son fáciles de usar para principiantes y permiten aplicar cambios rápidamente; simplemente elige la plantilla que mejor se adapte a ti.

Una vez que estés satisfecho con el aspecto de tu sitio web, haz clic en Publicar y estará disponible de inmediato.