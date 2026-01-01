Kórházi weboldal sablonok

Egyszerűen válaszd ki a kívánt weboldal-dizájnt – a szerkesztés megkezdése előtt megtekintheted az előnézetét.

A Hostinger kétféle weboldal-sablont kínál – a Hostinger Website Builder és a Horizons sablonokat. Mindkettő mobilbarát, SEO-kompatibilis, és könnyen testreszabható és elindítható. A különbség a szerkesztés módjában rejlik.

A Hostinger Website Builder sablonok hagyományos drag-and-drop szerkesztőt használnak, amely lehetővé teszi a betűtípusok módosítását, a színek beállítását, valamint a képek és a szöveg manuális frissítését. A folyamat felgyorsítása érdekében mesterséges intelligencia eszközök, például az AI Writer is elérhetők.

A Horizons sablonok a hangulatkódolási megközelítést követik. Közvetlenül frissítheted a szöveget és a képeket, valamint módosíthatod a betűtípusokat vagy a színsémákat a változtatások leírásával egy MI-ügynöknek, aki alkalmazza azokat helyetted.

Mindkét megközelítés kezdőbarát, és megkönnyíti a változtatások gyors alkalmazását – egyszerűen válaszd ki a számodra legmegfelelőbb sablont.

Ha elégedett vagy a webhelyed kinézetével, kattints a Közzététel gombra, és az azonnal közzé lesz téve.