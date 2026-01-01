A weboldal sablonja vagy témája egy előre megtervezett elrendezés, amely magában foglalja a kész struktúrát, dizájnelemeket és minta tartalmat. Kiindulópontként szolgál, amelyet saját szövegével, képeivel, márkajelzésével és funkcióival testre szabhat, így gyorsan létrehozhatja teljes weboldalát.

A Hostinger weboldalsablonjai jellemzően a következőket tartalmazzák:

Oldalelrendezések (kezdőlap, névjegy, kapcsolat stb.)

Dizájnelemek, például betűtípusok, színek és szakaszok

Navigációs struktúra

Reszponzív dizájn, amellyel a weboldal mobilon és asztali gépen is működik.

Ha sablont használ, nem kell a nulláról megterveznie vagy kódolnia weboldalát. Ehelyett kiválaszthat egy sablont, amely megfelel az igényeinek, és módosíthatja azt, hogy illeszkedjen a márkájához vagy projektjéhez.