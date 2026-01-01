Irodalmi művészetek és szerzők weboldalsablonjai

Igen. Testre szabhatja a weboldalsablonokat a szöveg, a képek, a színek, az elrendezések és a funkciók módosításával, hogy azok megfeleljenek márkájának és céljainak. Lehetősége van oldalak és szakaszok hozzáadására vagy eltávolítására is, amikor csak szeretné. Minden sablon teljes mértékben szerkeszthető, és nem igényel kódolási vagy tervezési tapasztalatot.

A választott sablontól függően a szerkesztési élmény eltérő lehet. Egyes sablonok a Hostinger Weboldalkészítő segítségével készülnek, míg mások a Hostinger Horizons segítségével.

A Hostinger Weboldalkészítővel létrehozott sablonok egy fogd és vidd szerkesztőt használnak beépített AI-eszközökkel, amelyek segítenek abban, hogy gyorsan hozhasson létre tartalmat és módosíthassa az elrendezéseket.

A Horizons sablonok a vibe kódolási megközelítést alkalmazzák. Ahelyett, hogy manuálisan fogná és vinné az elemeket, a kívánt módosításokat, csevegés keretében írja le a mesterséges intelligenciának, amely alkalmazza Önnek a frissítéseket.

Mindkét szerkesztő kezdőbarát, így egyszerűen kiválaszthatja az Önnek tetsző sablondizájnt, és igényeire szabhatja azt.