Xây dựng các hệ thống có khả năng mở rộng với miền .systems

1.103.900đ/năm349.900đ/Năm thứ nhất
Tiết kiệm 68%
Cho năm đầu tiên
.systems

Về tên miền .systems

Tổng quan nhanh giúp bạn chọn và đăng ký tên miền .systems

Tên miền .systems là gì?

.systems là tên miền cấp cao nhất (TLD) chung, phù hợp với các doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ CNTT, công ty kỹ thuật và các tổ chức cung cấp các giải pháp, cơ sở hạ tầng hoặc dịch vụ phức tạp, nhấn mạnh vào công việc có cấu trúc và dựa trên hệ thống.

Tên miền .systems dành cho đối tượng nào?

Tên miền .systems rất phù hợp với các nhà tư vấn CNTT, nhà cung cấp phần mềm, nhà tích hợp hệ thống và nhà cung cấp cơ sở hạ tầng, những người cung cấp các giải pháp và hỗ trợ kỹ thuật phức tạp. Nó phù hợp với cả các dự án chuyên biệt và các công ty công nghệ đã có tên tuổi.

Tại sao nên chọn tên miền .systems?

Tên miền .systems thể hiện sự tập trung vào kỹ thuật và cấu trúc ngay từ lần truy cập đầu tiên, cải thiện tính rõ ràng và khả năng nhận diện thương hiệu. Nó hỗ trợ việc đặt tên nhất quán trên các trang web, email và tài liệu, giúp duy trì sự hiện diện trực tuyến chuyên nghiệp và có khả năng mở rộng.

Thông tin tên miền cho .systems

TLD
.systems
Loại TLD
gTLD
Thời gian đăng ký tối thiểu
1 năm
Thời gian đăng ký tối đa
3 năm
Bảo vệ quyền riêng tư tên miền
Miễn phí
Khóa nhà đăng ký
Tên miền IDN
DNSSEC
Phí ICANN
5.230đ

Lý do nên đăng ký tên miền của bạn với Hostinger?

Không yêu cầu kiến thức kỹ thuật
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Miễn phí bảo vệ quyền riêng tư tên miền
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Mẹo

Làm thế nào để nhận được tên miền tốt nhất

1. Bao gồm thương hiệu của bạn

Sử dụng tên thương hiệu hoặc từ khóa của bạn để tăng cường nhận diện và khả năng hiển thị trong kết quả tìm kiếm.
Tên miền có ít hơn ba từ sẽ dễ đọc và dễ nhớ hơn.
Tránh sử dụng dấu gạch ngang, số, tiếng lóng và những từ khó đánh vần.
Chọn phần mở rộng phù hợp với đối tượng người dùng của bạn, dù đó là đối tượng địa phương hay toàn cầu.
Những tên miền tuyệt vời thường bán rất nhanh — tìm kiếm và sở hữu tên miền của bạn ngay hôm nay.Bắt đầu tìm kiếm

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Câu hỏi thường gặp về tên miền .systems

.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
At Hostinger, a .systems domain costs 349.900đ for the first year. After that, the renewal fee is 1.103.900đ/năm. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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