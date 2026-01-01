Mở rộng không giới hạn với miền .cloud

699.900đ/năm53.900đ/Năm thứ nhất
Tiết kiệm 92%
Cho năm đầu tiên
.cloud

Về tên miền .cloud

Tổng quan nhanh giúp bạn chọn và đăng ký tên miền .cloud

Tên miền .cloud là gì?

.cloud là tên miền cấp cao nhất (TLD) chung được thiết kế cho các dịch vụ đám mây, sản phẩm SaaS và các dự án kỹ thuật số. Nó mở cho tất cả mọi người, khiến nó trở nên phổ biến đối với các doanh nghiệp công nghệ, nhà phát triển và các công cụ trực tuyến.

Tên miền .cloud dành cho ai?

Tên miền .cloud lý tưởng cho các nhà cung cấp SaaS, công ty lưu trữ, tư vấn CNTT và các nhà phát triển muốn giới thiệu các công cụ hoặc nền tảng dựa trên điện toán đám mây. Nó phù hợp với các trang đích sản phẩm, dịch vụ cơ sở hạ tầng và danh mục đầu tư công nghệ hiện đại.

Tại sao nên chọn tên miền .cloud?

Tên miền .cloud thể hiện rõ ràng các dịch vụ trực tuyến và cơ sở hạ tầng hiện đại, giúp khách truy cập nhanh chóng hiểu được trọng tâm hoạt động của bạn. Nó hỗ trợ việc xây dựng thương hiệu nhất quán trên trang web, email và các hoạt động tiếp thị khi doanh nghiệp của bạn phát triển.

Thông tin tên miền cho .cloud

TLD
.cloud
Loại TLD
gTLD
Thời gian đăng ký tối thiểu
1 năm
Thời gian đăng ký tối đa
3 năm
Bảo vệ quyền riêng tư tên miền
Miễn phí
Bảo vệ tên miền cao cấp
Phần bổ sung
Khóa nhà đăng ký
Tên miền IDN
DNSSEC
Phí ICANN
5.230đ

Lý do nên đăng ký tên miền của bạn với Hostinger?

Không yêu cầu kiến thức kỹ thuật
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Miễn phí bảo vệ quyền riêng tư tên miền
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Giá cả cạnh tranh
Mẹo

Làm thế nào để nhận được tên miền tốt nhất

1. Bao gồm thương hiệu của bạn

Sử dụng tên thương hiệu hoặc từ khóa của bạn để tăng cường nhận diện và khả năng hiển thị trong kết quả tìm kiếm.
Tên miền có ít hơn ba từ sẽ dễ đọc và dễ nhớ hơn.
Tránh sử dụng dấu gạch ngang, số, tiếng lóng và những từ khó đánh vần.
Chọn phần mở rộng phù hợp với đối tượng người dùng của bạn, dù đó là đối tượng địa phương hay toàn cầu.
Những tên miền tuyệt vời thường bán rất nhanh — tìm kiếm và sở hữu tên miền của bạn ngay hôm nay.Bắt đầu tìm kiếm

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Câu hỏi thường gặp về tên miền .cloud

A .cloud domain usually signals a connection to cloud computing, online storage, or internet-based services. It was created for that theme, but today it’s also used by brands and projects that want a modern, tech-focused web address.
Yes. .cloud is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and email setup than on the extension itself.
Yes, if your site is about cloud services, software, or a tech brand. Search engines treat .cloud the same as other TLDs for SEO, so content, relevance, and site quality matter more than the extension.
Choose .cloud if you want a name that matches a cloud-related business or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .cloud domain. It is not limited to companies, developers, or people in any specific country.
There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
At Hostinger, a .cloud domain costs 53.900đ for the first year. After that, the renewal fee is 699.900đ/năm. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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