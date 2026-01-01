Sáng tạo không giới hạn với tên miền .studio

1.265.900đ/năm349.900đ/Năm thứ nhất
Tiết kiệm 72%
Cho năm đầu tiên
.studio

Về tên miền .studio

Tổng quan nhanh giúp bạn chọn và đăng ký tên miền .studio

Tên miền .studio là gì?

Tên miền .studio là một tên miền cấp cao chung thường được sử dụng bởi các chuyên gia sáng tạo, các công ty quảng cáo và các studio. Linh hoạt và không phụ thuộc vào vị trí địa lý, nó phù hợp với các portfolio, các công ty sản xuất và các thương hiệu thiết kế.

Tên miền .studio dành cho đối tượng nào?

Tên miền .studio phù hợp với các công ty thiết kế, studio nghệ thuật, nhiếp ảnh gia và các freelancer sáng tạo muốn giới thiệu portfolio hoặc dịch vụ của mình. Nó lý tưởng để làm nổi bật các tác phẩm hình ảnh và củng cố bản sắc sáng tạo chuyên nghiệp.

Tại sao nên chọn tên miền .studio?

Tên miền .studio thể hiện rõ ràng một không gian sáng tạo hoặc tập trung vào sản xuất, giúp khách truy cập dễ dàng nắm bắt dịch vụ của bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó hỗ trợ việc xây dựng thương hiệu nhất quán trên trang web, email và hoạt động tiếp thị khi doanh nghiệp của bạn phát triển.

Thông tin tên miền cho .studio

TLD
.studio
Loại TLD
gTLD
Thời gian đăng ký tối thiểu
1 năm
Thời gian đăng ký tối đa
1 năm
Bảo vệ quyền riêng tư tên miền
Miễn phí
Khóa nhà đăng ký
DNSSEC
Phí ICANN
5.230đ

Lý do nên đăng ký tên miền của bạn với Hostinger?

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Miễn phí bảo vệ quyền riêng tư tên miền
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Làm thế nào để nhận được tên miền tốt nhất

1. Bao gồm thương hiệu của bạn

Sử dụng tên thương hiệu hoặc từ khóa của bạn để tăng cường nhận diện và khả năng hiển thị trong kết quả tìm kiếm.
Tên miền có ít hơn ba từ sẽ dễ đọc và dễ nhớ hơn.
Tránh sử dụng dấu gạch ngang, số, tiếng lóng và những từ khó đánh vần.
Chọn phần mở rộng phù hợp với đối tượng người dùng của bạn, dù đó là đối tượng địa phương hay toàn cầu.
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Câu hỏi thường gặp về tên miền .studio

A .studio domain usually signals a creative or professional studio, such as design, music, photography, or production. It was created for that kind of use, but today it’s used more broadly for brands and individuals in creative fields.
Yes. .studio is a valid top-level domain with its own official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and brand than on the extension itself.
Yes, if you want a web address that matches a creative business, portfolio, or project. Search engines treat .studio and .com equally for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .studio if you want a name that clearly fits a creative or production-focused brand, or if your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a general audience and broader recognition.
Anyone can register a .studio domain. There is no special residency, industry, or business requirement.
Yes, standard domain rules apply. The name must use allowed letters, numbers, and hyphens, and some reserved or blocked names may not be available through the registry.
At Hostinger, a .studio domain costs 349.900đ for the first year. After that, the renewal fee is 1.265.900đ/năm. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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