Giúp mọi người giải quyết vấn đề của họ với tên miền .solutions

969.900đ/năm107.900đ/Năm thứ nhất
Tiết kiệm 89%
Cho năm đầu tiên
.solutions

Về tên miền .solutions

Tổng quan nhanh giúp bạn chọn và đăng ký tên miền .solutions

Tên miền .solutions là gì?

.solutions là tên miền cấp cao nhất (TLD) chung, phù hợp cho các doanh nghiệp và chuyên gia cung cấp dịch vụ, câu trả lời hoặc giải quyết vấn đề. Nó được sử dụng rộng rãi cho các công ty tư vấn, nhà cung cấp công nghệ và các trang web tập trung vào hỗ trợ.

Tên miền .solutions dành cho ai?

Tên miền .solutions phù hợp với các nhà tư vấn, công ty quảng cáo, nhà cung cấp phần mềm và các công ty khởi nghiệp công nghệ tập trung vào việc giải quyết vấn đề của khách hàng. Nó thể hiện chuyên môn giải quyết vấn đề cho các doanh nghiệp dịch vụ, công cụ SaaS và nền tảng hỗ trợ.

Tại sao nên chọn tên miền .solutions?

Tên miền .solutions thể hiện rõ ràng rằng bạn cung cấp các giải pháp và dịch vụ khắc phục sự cố, giúp khách truy cập nhanh chóng nắm bắt được giá trị của bạn. Nó hỗ trợ việc xây dựng thương hiệu nhất quán trên trang web, email và các hoạt động tiếp thị khi doanh nghiệp của bạn phát triển.

Thông tin tên miền cho .solutions

TLD
.solutions
Loại TLD
gTLD
Thời gian đăng ký tối thiểu
1 năm
Thời gian đăng ký tối đa
1 năm
Bảo vệ quyền riêng tư tên miền
Miễn phí
Khóa nhà đăng ký
Tên miền IDN
DNSSEC
Phí ICANN
5.230đ

Lý do nên đăng ký tên miền của bạn với Hostinger?

Không yêu cầu kiến thức kỹ thuật
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Miễn phí bảo vệ quyền riêng tư tên miền
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Giá cả cạnh tranh
Mẹo

Làm thế nào để nhận được tên miền tốt nhất

1. Bao gồm thương hiệu của bạn

Sử dụng tên thương hiệu hoặc từ khóa của bạn để tăng cường nhận diện và khả năng hiển thị trong kết quả tìm kiếm.
Tên miền có ít hơn ba từ sẽ dễ đọc và dễ nhớ hơn.
Tránh sử dụng dấu gạch ngang, số, tiếng lóng và những từ khó đánh vần.
Chọn phần mở rộng phù hợp với đối tượng người dùng của bạn, dù đó là đối tượng địa phương hay toàn cầu.
Những tên miền tuyệt vời thường bán rất nhanh — tìm kiếm và sở hữu tên miền của bạn ngay hôm nay.Bắt đầu tìm kiếm

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Câu hỏi thường gặp về tên miền .solutions

A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
At Hostinger, a .solutions domain costs 107.900đ for the first year. After that, the renewal fee is 969.900đ/năm. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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