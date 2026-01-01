Hãy đưa tin đầu tiên với tên miền .news
1.022.900đ/năm295.900đ/Năm thứ nhấtCho năm đầu tiên
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Về tên miền .news
Tổng quan nhanh giúp bạn chọn và đăng ký tên miền .news
Tên miền .news là gì?
Tên miền .news là tên miền cấp cao chung được tạo ra cho các trang web tin tức, truyền thông và báo chí. Nó không có bất kỳ hạn chế cụ thể nào về điều kiện sử dụng và được sử dụng rộng rãi cho nội dung kịp thời, tập trung vào thông tin.
Tên miền .news dành cho ai?
Tên miền .news phù hợp với các nhà xuất bản, phương tiện truyền thông, blogger và các tổ chức chia sẻ thông tin cập nhật kịp thời. Nó giúp làm nổi bật nội dung tin tức, xây dựng uy tín và giữ cho khán giả được thông tin đầy đủ về các chủ đề chung hoặc chuyên biệt.
Tại sao nên chọn tên miền .news?
Tên miền .news giúp bạn tập trung vào nội dung chính một cách rõ ràng ngay từ cái nhìn đầu tiên, giúp khách truy cập nhanh chóng nhận biết thông tin và các bản cập nhật. Nó hỗ trợ việc xây dựng thương hiệu nhất quán trên toàn bộ trang web, email và hoạt động tiếp thị khi nội dung của bạn ngày càng phát triển.
Thông tin tên miền cho .news
TLD
.news
Loại TLD
gTLD
Thời gian đăng ký tối thiểu
1 năm
Thời gian đăng ký tối đa
1 năm
Bảo vệ quyền riêng tư tên miền
Miễn phí
Khóa nhà đăng ký
DNSSEC
Phí ICANN
5.230đ
Lý do nên đăng ký tên miền của bạn với Hostinger?
Không yêu cầu kiến thức kỹ thuật
Chuyên gia hỗ trợ 24/7
Miễn phí bảo vệ quyền riêng tư tên miền
Trang sắp ra mắt miễn phí hoặc trang web liên kết trong tiểu sử
Giá cả cạnh tranh
Mẹo
Làm thế nào để nhận được tên miền tốt nhất
1. Bao gồm thương hiệu của bạn
Sử dụng tên thương hiệu hoặc từ khóa của bạn để tăng cường nhận diện và khả năng hiển thị trong kết quả tìm kiếm.
2. Giữ cho nó ngắn gọn
Tên miền có ít hơn ba từ sẽ dễ đọc và dễ nhớ hơn.
3. Ít hơn là tốt hơn
Tránh sử dụng dấu gạch ngang, số, tiếng lóng và những từ khó đánh vần.
4. Hãy nghĩ về đối tượng khán giả của bạn
Chọn phần mở rộng phù hợp với đối tượng người dùng của bạn, dù đó là đối tượng địa phương hay toàn cầu.
5. Hành động nhanh chóng
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Câu hỏi thường gặp về tên miền .news
What does a .news domain mean?
A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Is a .news domain trusted?
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Is a .news a good domain?
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Should I choose a .news domain or .com domain?
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Who can register a .news domain?
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Are there restrictions on .news domains?
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
How much does a .news domain cost?
At Hostinger, a .news domain costs 295.900đ for the first year. After that, the renewal fee is 1.022.900đ/năm. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.