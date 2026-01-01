Thành lập doanh nghiệp của bạn với tên miền .company

645.900đ/năm80.900đ/Năm thứ nhất
Tiết kiệm 87%
Cho năm đầu tiên
.company

Về tên miền .company

Tổng quan nhanh giúp bạn chọn và đăng ký tên miền .company

Tên miền .company là gì?

.company là tên miền cấp cao nhất (TLD) chung được thiết kế cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và ngành nghề. Nó được sử dụng rộng rãi cho các trang web doanh nghiệp, danh mục đầu tư và nhận diện trực tuyến chuyên nghiệp, không có giới hạn về vị trí địa lý.

Tên miền .company dành cho đối tượng nào?

Tên miền .company lý tưởng cho các tập đoàn, công ty và nhà cung cấp B2B muốn có một nhận diện thương hiệu rõ ràng và chuyên nghiệp. Nó phù hợp với các công ty mẹ, công ty con và các nhóm toàn cầu cùng chia sẻ một sự hiện diện trực tuyến thống nhất.

Tại sao nên chọn tên miền .company?

Tên miền .company thể hiện rõ ràng tổ chức của bạn là gì và hỗ trợ hình ảnh chuyên nghiệp, nhất quán. Nó giúp khách truy cập nhận ra bạn nhanh chóng và hoạt động tốt trên nhiều trang web, địa chỉ email và thương hiệu lâu dài.

Thông tin tên miền cho .company

TLD
.company
Loại TLD
gTLD
Thời gian đăng ký tối thiểu
1 năm
Thời gian đăng ký tối đa
1 năm
Bảo vệ quyền riêng tư tên miền
Miễn phí
Khóa nhà đăng ký
Tên miền IDN
DNSSEC
Phí ICANN
5.230đ

Lý do nên đăng ký tên miền của bạn với Hostinger?

Không yêu cầu kiến thức kỹ thuật
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Miễn phí bảo vệ quyền riêng tư tên miền
Trang sắp ra mắt miễn phí hoặc trang web liên kết trong tiểu sử
Giá cả cạnh tranh
Mẹo

Làm thế nào để nhận được tên miền tốt nhất

1. Bao gồm thương hiệu của bạn

Sử dụng tên thương hiệu hoặc từ khóa của bạn để tăng cường nhận diện và khả năng hiển thị trong kết quả tìm kiếm.
Tên miền có ít hơn ba từ sẽ dễ đọc và dễ nhớ hơn.
Tránh sử dụng dấu gạch ngang, số, tiếng lóng và những từ khó đánh vần.
Chọn phần mở rộng phù hợp với đối tượng người dùng của bạn, dù đó là đối tượng địa phương hay toàn cầu.
Những tên miền tuyệt vời thường bán rất nhanh — tìm kiếm và sở hữu tên miền của bạn ngay hôm nay.Bắt đầu tìm kiếm

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Câu hỏi thường gặp về tên miền .company

A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
At Hostinger, a .company domain costs 80.900đ for the first year. After that, the renewal fee is 645.900đ/năm. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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