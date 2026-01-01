Đăng ký tên miền .biz của bạn
645.900đ/năm215.900đ/Năm thứ nhấtCho năm đầu tiên
Tiết kiệm 67%
Về tên miền .biz
Tổng quan nhanh giúp bạn chọn và đăng ký tên miền .biz
Tên miền .biz là gì?
Tên miền .biz là tên miền cấp cao chung được tạo ra để sử dụng trong kinh doanh. Nó được sử dụng rộng rãi bởi các công ty, doanh nhân và các trang thương mại điện tử đang tìm kiếm một tên miền rõ ràng, tập trung vào kinh doanh.
Tên miền .biz dành cho ai?
Tên miền .biz phù hợp với các chủ doanh nghiệp nhỏ, các công ty khởi nghiệp, các nhà tư vấn và các dự án thương mại điện tử tập trung vào hoạt động kinh doanh. Nó giúp thể hiện sự hiện diện ưu tiên kinh doanh cho các dịch vụ chuyên nghiệp và trang web của công ty.
Tại sao nên chọn tên miền .biz?
Tên miền .biz thể hiện rõ ràng một trang web tập trung vào kinh doanh, giúp khách truy cập nhanh chóng nhận biết những gì bạn cung cấp. Nó hỗ trợ việc xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp và nhất quán trên toàn bộ trang web, email và hoạt động tiếp thị khi công ty của bạn phát triển.
Thông tin tên miền cho .biz
TLD
.biz
Loại TLD
gTLD
Thời gian đăng ký tối thiểu
1 năm
Thời gian đăng ký tối đa
3 năm
Bảo vệ quyền riêng tư tên miền
Miễn phí
Khóa nhà đăng ký
Tên miền IDN
DNSSEC
Phí ICANN
5.230đ
Lý do nên đăng ký tên miền của bạn với Hostinger?
Không yêu cầu kiến thức kỹ thuật
Chuyên gia hỗ trợ 24/7
Miễn phí bảo vệ quyền riêng tư tên miền
Trang sắp ra mắt miễn phí hoặc trang web liên kết trong tiểu sử
Giá cả cạnh tranh
Mẹo
Làm thế nào để nhận được tên miền tốt nhất
1. Bao gồm thương hiệu của bạn
Sử dụng tên thương hiệu hoặc từ khóa của bạn để tăng cường nhận diện và khả năng hiển thị trong kết quả tìm kiếm.
2. Giữ cho nó ngắn gọn
Tên miền có ít hơn ba từ sẽ dễ đọc và dễ nhớ hơn.
3. Ít hơn là tốt hơn
Tránh sử dụng dấu gạch ngang, số, tiếng lóng và những từ khó đánh vần.
4. Hãy nghĩ về đối tượng khán giả của bạn
Chọn phần mở rộng phù hợp với đối tượng người dùng của bạn, dù đó là đối tượng địa phương hay toàn cầu.
5. Hành động nhanh chóng
Những tên miền tuyệt vời thường bán rất nhanh — tìm kiếm và sở hữu tên miền của bạn ngay hôm nay.Bắt đầu tìm kiếm
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Câu hỏi thường gặp về tên miền .biz
What does a .biz domain mean?
A .biz domain is a business-focused web address. It is commonly used by companies, shops, and service providers, and the extension signals a commercial site to visitors.
Is a .biz domain trusted?
Yes. .biz is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domains. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Is a .biz a good domain?
Yes, if you want a clear business identity and the name you need is available. Search engines treat .biz the same as other extensions, so content and relevance matter more for SEO.
Should I choose a .biz domain or .com domain?
Choose .biz if you want a business-oriented name and the .com version is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or global reach.
Who can register a .biz domain?
Anyone can register a .biz domain. It is an open TLD, so there are no local residency or industry-only eligibility rules.
Are there restrictions on .biz domains?
Yes, the name must follow standard domain rules, such as using allowed characters and staying within length limits. Some names may also be reserved or unavailable if they are already registered.
How much does a .biz domain cost?
At Hostinger, a .biz domain costs 215.900đ for the first year. After that, the renewal fee is 645.900đ/năm. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.