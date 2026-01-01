Hãy để sự sáng tạo của bạn được thể hiện thông qua tên miền .art

699.900đ/năm53.900đ/Năm thứ nhất
Tiết kiệm 92%
Cho năm đầu tiên
.art

Về tên miền .art

Tổng quan nhanh giúp bạn chọn và đăng ký tên miền .art

Tên miền .art là gì?

.art là tên miền cấp cao chung dành cho các nghệ sĩ, phòng trưng bày, bảo tàng và các thương hiệu sáng tạo. Nó mở cửa cho bất kỳ ai trên toàn thế giới và thường được sử dụng cho các portfolio, triển lãm và các dự án khác liên quan đến nghệ thuật.

Tên miền .art dành cho ai?

Tên miền .art phù hợp với các nghệ sĩ, phòng trưng bày, bảo tàng và các studio sáng tạo muốn có một không gian rõ ràng, dễ nhớ để trưng bày tác phẩm trực tuyến. Nó phù hợp với các portfolio, triển lãm, dự án nghệ thuật kỹ thuật số và các tổ chức văn hóa.

Tại sao nên chọn tên miền .art?

Tên miền .art thể hiện sự tập trung rõ ràng vào tính sáng tạo và các tác phẩm nghệ thuật thị giác, giúp khách truy cập hiểu ngay về trang web của bạn. Nó hỗ trợ việc xây dựng thương hiệu nhất quán trên toàn bộ trang web, email và hoạt động tiếp thị khi danh mục đầu tư hoặc doanh nghiệp của bạn phát triển.

Thông tin tên miền cho .art

TLD
.art
Loại TLD
gTLD
Thời gian đăng ký tối thiểu
1 năm
Thời gian đăng ký tối đa
3 năm
Bảo vệ quyền riêng tư tên miền
Miễn phí
Khóa nhà đăng ký
Tên miền IDN
DNSSEC
Phí ICANN
5.230đ

Lý do nên đăng ký tên miền của bạn với Hostinger?

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Miễn phí bảo vệ quyền riêng tư tên miền
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Giá cả cạnh tranh
Mẹo

Làm thế nào để nhận được tên miền tốt nhất

1. Bao gồm thương hiệu của bạn

Sử dụng tên thương hiệu hoặc từ khóa của bạn để tăng cường nhận diện và khả năng hiển thị trong kết quả tìm kiếm.
Tên miền có ít hơn ba từ sẽ dễ đọc và dễ nhớ hơn.
Tránh sử dụng dấu gạch ngang, số, tiếng lóng và những từ khó đánh vần.
Chọn phần mở rộng phù hợp với đối tượng người dùng của bạn, dù đó là đối tượng địa phương hay toàn cầu.
Những tên miền tuyệt vời thường bán rất nhanh — tìm kiếm và sở hữu tên miền của bạn ngay hôm nay.Bắt đầu tìm kiếm

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Câu hỏi thường gặp về tên miền .art

A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
At Hostinger, a .art domain costs 53.900đ for the first year. After that, the renewal fee is 699.900đ/năm. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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