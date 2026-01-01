Thu hút khách hàng với tên miền .agency

969.900đ/năm107.900đ/Năm thứ nhất
Tiết kiệm 89%
Cho năm đầu tiên
.agency

Về tên miền .agency

Tổng quan nhanh giúp bạn chọn và đăng ký tên miền .agency

Tên miền .agency là gì?

Tên miền .agency là một tên miền cấp cao chung, mở, được giới thiệu dành cho các công ty, doanh nghiệp dịch vụ và các nhóm chuyên nghiệp. Nó được sử dụng rộng rãi bởi các doanh nghiệp tiếp thị, sáng tạo, tuyển dụng và tư vấn.

Tên miền .agency dành cho đối tượng nào?

Tên miền .agency lý tưởng cho các công ty tiếp thị, studio sáng tạo, công ty tuyển dụng và các nhóm tư vấn muốn có một nhận diện trực tuyến rõ ràng và chuyên nghiệp. Nó phù hợp với cả các chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể và các công ty cung cấp nhiều dịch vụ.

Tại sao nên chọn tên miền .agency?

Tên miền .agency thể hiện rõ ràng các dịch vụ chuyên nghiệp của bạn và giúp thương hiệu dễ nhận biết hơn. Nó hỗ trợ việc đặt tên nhất quán trên trang web, email và các chiến dịch của bạn, giúp duy trì sự rõ ràng khi doanh nghiệp của bạn phát triển.

Thông tin tên miền cho .agency

TLD
.agency
Loại TLD
gTLD
Thời gian đăng ký tối thiểu
1 năm
Thời gian đăng ký tối đa
1 năm
Bảo vệ quyền riêng tư tên miền
Miễn phí
Khóa nhà đăng ký
Tên miền IDN
DNSSEC
Phí ICANN
5.230đ

Lý do nên đăng ký tên miền của bạn với Hostinger?

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Miễn phí bảo vệ quyền riêng tư tên miền
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Làm thế nào để nhận được tên miền tốt nhất

1. Bao gồm thương hiệu của bạn

Sử dụng tên thương hiệu hoặc từ khóa của bạn để tăng cường nhận diện và khả năng hiển thị trong kết quả tìm kiếm.
Tên miền có ít hơn ba từ sẽ dễ đọc và dễ nhớ hơn.
Tránh sử dụng dấu gạch ngang, số, tiếng lóng và những từ khó đánh vần.
Chọn phần mở rộng phù hợp với đối tượng người dùng của bạn, dù đó là đối tượng địa phương hay toàn cầu.
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Câu hỏi thường gặp về tên miền .agency

A .agency domain signals a business or service that acts as an agency. It’s commonly used by marketing, staffing, creative, real estate, and public-sector agencies.
Yes. .agency is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your site content and security than the extension.
Yes, if your brand is an agency or serves agency clients. Search engines treat .agency the same as other TLDs for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .agency if you want a name that immediately shows your business type or if your .com name is taken. Choose .com if you want the broadest familiar option for a general audience.
Anyone can register a .agency domain. It is an open TLD, so there are no special membership or location requirements.
Yes. Like all domains, names must follow standard domain rules, and some names may be reserved by the registry. You can’t use invalid characters or names that are already taken.
At Hostinger, a .agency domain costs 107.900đ for the first year. After that, the renewal fee is 969.900đ/năm. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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