Marketing app templates

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Často kladené otázky o šablónach od Hostingeru

Šablóny marketingových aplikácií sú vopred vytvorené rozloženia webových aplikácií určené na vytváranie nástrojov, ktoré pomáhajú plánovať, vytvárať a spravovať marketingové aktivity – od plánovačov sociálnych médií a kalendárov obsahu po tvorcovia UTM a generátory blogov. Poskytujú štartovaciu štruktúru, ktorú možno prispôsobiť a poháňať vstavanou umelou inteligenciou AI Builder – bez potreby účtov tretích strán alebo technického nastavenia – na vytváranie vlastných marketingových nástrojov.

Šablóny marketingových aplikácií sa dajú použiť na vytváranie plánovačov sociálnych médií, obsahových kalendárov, nástrojov na tvorbu UTM, generátorov blogových príspevkov, generátorov reklamných textov, nástrojov na tvorbu sekvencií e-mailov a ďalších nástrojov. Sú vhodné na správu vašich vlastných marketingových aktivít, ako aj na vytváranie a ponúkanie marketingových nástrojov vašim klientom.

Nie sú potrebné žiadne programátorské zručnosti. S Hostinger Horizons si môžete prispôsobiť šablóny jednoduchým popisom požadovaných zmien. Umelá inteligencia vygeneruje a aktualizuje vašu webovú aplikáciu na základe vašich pokynov.

Funkčnú webovú aplikáciu môžete vytvoriť za pár minút a vylepšiť ju za pár hodín v závislosti od toho, koľko prispôsobenia chcete. Šablóna poskytuje počiatočnú štruktúru, zatiaľ čo umelá inteligencia pomáha generovať funkcie a upravovať rozhranie.

Marketingové nástroje sú obzvlášť cenné pre firmy a freelancerov, ktorí potrebujú zefektívniť svoj pracovný postup – použite ich na vlastné marketingové aktivity a prestaňte platiť za drahé nástroje tretích strán, alebo to môžete urobiť ešte ďalej a ponúknuť svoju aplikáciu ako platenú službu klientom a pridať tak svojmu podnikaniu nový zdroj príjmov.

Nemôžete nájsť šablónu, ktorú potrebujete?

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