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Šablóny vzdelávacích aplikácií

Či už chcete vytvoriť osobný študijný nástroj alebo spustiť platenú vzdelávaciu platformu pre svojich študentov, začnite s prispôsobiteľnými šablónami – a prejdite od nápadu k funkčnej aplikácii v priebehu niekoľkých minút.
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Quiz maker (clean)

Quiz maker (retro)

Quiz maker (retro)

Často kladené otázky o šablónach od Hostingeru

Vzdelávacie šablóny aplikácií sú vopred postavené rozloženia webových aplikácií určené na vytváranie nástrojov, ktoré pomáhajú ľuďom učiť sa, praktizovať a rozvíjať nové zručnosti – od tvorcov kvízov a nástrojov pre flash karty až po aplikácie na výučbu jazykov a platformy kurzov. Poskytujú štartovaciu štruktúru, ktorú možno prispôsobiť a poháňať vstavanou umelou inteligenciou AI Builder – nie sú potrebné účty tretích strán ani technické nastavenia – na vytvorenie vlastných vzdelávacích aplikácií a nástrojov.

Šablóny vzdelávacích aplikácií sa dajú použiť na vytváranie generátorov kvízov, nástrojov na tvorbu kartičiek, aplikácií na učenie sa jazykov, kvízových hier, plánovačov štúdia, platforiem kurzov a ďalších. Sú vhodné pre osobné študijné projekty, ako aj pre vytváranie a ponúkanie vzdelávacích nástrojov študentom, komunitám alebo klientom.

Nie sú potrebné žiadne programátorské zručnosti. S Hostinger Horizons si môžete prispôsobiť šablóny jednoduchým popisom požadovaných zmien. Umelá inteligencia vygeneruje a aktualizuje vašu webovú aplikáciu na základe vašich pokynov.

Funkčnú webovú aplikáciu môžete vytvoriť za pár minút a vylepšiť ju za pár hodín v závislosti od toho, koľko prispôsobenia chcete. Šablóna poskytuje počiatočnú štruktúru, zatiaľ čo umelá inteligencia pomáha generovať funkcie a upravovať rozhranie.

Áno. Vzdelávacie nástroje sú vhodné na monetizáciu – ľudia sú ochotní platiť za nástroje, ktoré im skutočne pomáhajú učiť sa. Keď bude vaša aplikácia spustená, môžete si za prístup účtovať poplatky, prepojiť ju so službou Google AdSense alebo ju ponúknuť ako platený zdroj svojim študentom, publiku či klientom ako dodatočný zdroj príjmu.

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