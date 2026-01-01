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AI and creative app templates

Whether you want to build your own AI-powered tools or launch creative apps you can offer to clients, start with customizable templates – and turn your idea into a revenue stream.
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AI age progression (Oldify/Babify)

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Image upscaler

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Resume builder

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Slogan generator (modern)

Slogan generator (modern)

Slogan generator (playful)

Slogan generator (playful)

Social media post generator

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Často kladené otázky o šablónach od Hostingeru

Šablóny AI a kreatívnych aplikácií sú vopred postavené rozloženia webových aplikácií určené na vytváranie nástrojov, ktoré pomáhajú s kreatívnymi úlohami – od písania a tvorby obrázkov po návrh a tvorbu obsahu. Poskytujú štartovaciu štruktúru, ktorú možno prispôsobiť a poháňať vstavanou inteligenciou AI Builder – bez potreby účtov tretích strán alebo technického nastavenia – na vytvorenie vlastných asistentov AI, kreatívnych nástrojov a generátorov.

Šablóny aplikácií s umelou inteligenciou a kreatívnymi funkciami sa dajú použiť na vytvorenie asistentov písania s umelou inteligenciou, generátorov obrázkov, dizajnérskych nástrojov, tvorcov obsahu a ďalších nástrojov. Sú vhodné pre osobné projekty, ako aj na vytváranie a ponúkanie kreatívnych nástrojov klientom alebo vášmu publiku.

Nie sú potrebné žiadne programátorské zručnosti. S Hostinger Horizons si môžete prispôsobiť šablóny jednoduchým popisom požadovaných zmien. Umelá inteligencia vygeneruje a aktualizuje vašu webovú aplikáciu na základe vašich pokynov.

Funkčnú webovú aplikáciu môžete vytvoriť za pár minút a vylepšiť ju za pár hodín v závislosti od toho, koľko prispôsobenia chcete. Šablóna poskytuje počiatočnú štruktúru, zatiaľ čo umelá inteligencia pomáha generovať funkcie a upravovať rozhranie.

Ano. Mnohí tvorcovia používajú šablóny AI Builder na vytvorenie nástrojov s podporou umelej inteligencie, ktoré ponúkajú klientom alebo publikujú pre svoje publikum. Akonáhle je vaša aplikácia live, môžete účtovať za prístup, ponúknuť ju ako službu alebo ju vložiť do existujúceho podniku.

Nemôžete nájsť šablónu, ktorú potrebujete?

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