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CRM app templates

Whether you're tired of paying for expensive software or want to build a custom solution that fits your business perfectly, start with customizable CRM templates – and cut your subscription costs for good.
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Real estate CRM

Real estate CRM

Často kladené otázky o šablónach od Hostingeru

Šablóny aplikácií CRM sú predpripravené rozloženia webových aplikácií určené na vytváranie nástrojov, ktoré pomáhajú spravovať vzťahy so zákazníkmi, sledovať potenciálnych zákazníkov a organizovať predajné aktivity – od správcov kontaktov a sledovačov obchodov až po klientske portály a predajné dashboardy. Poskytujú východiskovú štruktúru, ktorú je možné plne prispôsobiť potrebám vášho podnikania, takže si môžete vytvoriť vlastné riešenie CRM bez kódovania alebo technického nastavovania.

Šablóny CRM sa dajú použiť na vytváranie správcov kontaktov, sledovačov potenciálnych zákazníkov, predajných kanálov, klientskych portálov, dashboardov obchodov, nástrojov na pripomenutie následných krokov a ďalších. Sú vhodné na správu vlastných vzťahov s klientmi, ako aj na budovanie a ponúkanie riešení CRM vašim klientom.

Nie sú potrebné žiadne programátorské zručnosti. S Hostinger Horizons si môžete prispôsobiť šablóny jednoduchým popisom požadovaných zmien. Umelá inteligencia vygeneruje a aktualizuje vašu webovú aplikáciu na základe vašich pokynov.

Funkčnú webovú aplikáciu môžete vytvoriť za pár minút a vylepšiť ju za pár hodín v závislosti od toho, koľko prispôsobenia chcete. Šablóna poskytuje počiatočnú štruktúru, zatiaľ čo umelá inteligencia pomáha generovať funkcie a upravovať rozhranie.

Áno. Nástroje CRM sú veľmi žiadané medzi malými podnikmi a freelancermi, ktorí potrebujú jednoduchý spôsob správy svojich klientov. Vytvorte si vlastný CRM a prestaňte platiť za drahé platformy – alebo to skúste ďalej a ponúknite svoj vlastný CRM ako platenú službu klientom a pridajte tak do svojho podnikania nový zdroj príjmov.

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