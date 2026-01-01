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Calculator and converter app templates

Whether you need a personal finance calculator or want to boost your website engagement by offering useful tools to your visitors, start with customizable templates – and stop paying for tools you could build yourself.
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Price quote calculator

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Temperature converter

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Word calculator and auto-complete writer

Word calculator and auto-complete writer

Často kladené otázky o šablónach od Hostingeru

Šablóny aplikácií pre kalkulačku a konvertor sú vopred vytvorené rozloženia webových aplikácií určené na vytváranie nástrojov, ktoré vykonávajú výpočty, konverzie a odhady na základe vstupov používateľov – od kalkulačiek hypotéky a nástrojov BMI po jednotky a konvertory teploty. Poskytujú štartovaciu štruktúru, ktorú možno prispôsobiť a poháňať vstavanou umelou inteligenciou AI Builder – nie sú potrebné účty tretích strán ani technické nastavenia – na vytvorenie vlastných nástrojov pre kalkulačku a konvertor.

Šablóny aplikácií kalkulačiek a prevodníkov možno použiť na vytvorenie hypotekárnych kalkulačiek, sledovačov BMI, počítadiel kalórií, kalkulačiek ziskovej marže, nástrojov na cenové ponuky, prevodníkov jednotiek, prevodníkov teploty a ďalších. Sú vhodné na osobné použitie, ako aj na vloženie užitočných nástrojov do vašej webovej stránky alebo ich vytvorenie pre vašich klientov.

Nie sú potrebné žiadne programátorské zručnosti. S Hostinger Horizons si môžete prispôsobiť šablóny jednoduchým popisom požadovaných zmien. Umelá inteligencia vygeneruje a aktualizuje vašu webovú aplikáciu na základe vašich pokynov.

Funkčnú webovú aplikáciu môžete vytvoriť za pár minút a vylepšiť ju za pár hodín v závislosti od toho, koľko prispôsobenia chcete. Šablóna poskytuje počiatočnú štruktúru, zatiaľ čo umelá inteligencia pomáha generovať funkcie a upravovať rozhranie.

Ano. Kalkulačka a konvertorové nástroje patria medzi najúčinnejšie spôsoby, ako zvýšiť zapojenie na existujúcich webových stránkach – dávajú návštevníkom dôvod zostať dlhšie a vrátiť sa späť. S Hostinger AI Builder, môžete vytvoriť a vložiť svoj vlastný kalkulátor bez toho, aby ste museli platiť za riešenia tretích strán.

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