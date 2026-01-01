Deploy Fleetbase v jednom kliknutí na inštaláciu.
Open-source logistická platforma pre operácie flotily, odosielanie, smerovanie a správu dodávok na poslednú míľu.
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S čím sa dá postaviť Fleetbase
Fleetbase je open source platforma pre riadenie logistiky a dopravy, ktorá premieňa jedno nasadenie na kompletný operačný backend – správa objednávok, odosielanie vodičov, plánovanie trasy, sledovanie vozidiel v reálnom čase a oznámenia zákazníkom. Modulárna architektúra, ktorá je postavená okolo nainštalovateľných rozšírení, ako sú Fleet-Ops, Storefront a Pallet, umožňuje tímom spustiť pracovné postupy doručovania, na požiadanie, skladovanie a služby v teréne na jednej úrovni zdieľanej identity, povolení a API.
Self-hosting Fleetbase na vlastnom VPS uchováva adresy zákazníkov, umiestnenie ovládačov a históriu objednávok v rámci infraštruktúry, ktorú ovláda, zabraňuje stanoveniu cien za sedadlá v dôsledku rastu flotily a poskytuje vývojárom priamy prístup k rozhraní REST API, udalostiam zásuviek a webhookom potrebným na vytvorenie vlastných ovládačov alebo zákazníckych aplikácií.
Kľúčové vlastnosti Fleetbase
Operačná konzola flotily
Správu objednávok, vodičov, vozidiel, servisných oblastí a sadzieb z jedného ovládacieho panela vytvoreného pre dispečingové tímy.
Live sledovanie vozidiel
Sledujte vodičov a vozidlá na živej mape s aktualizáciami polohy a úplnou históriou aktivít.
Plánovanie trasy
Plánujte trasy viacerých zastávok a odhadnite časy doručenia pomocou údajov o vzdialenosti a trvaní napájaných OSRM.
Rozšírený register
Nainštalujte rozšírenia ako napríklad Fleet-Ops, Storefront a Pallet na pridanie funkcií dispečingu, obchodu a skladovania.
API orientované na vývojárov
Vybudujte vlastné ovládače a aplikácie zákazníkov na základe zdokumentovaného rozhrania REST API s webhooks a udalosťami v reálnom čase.
Prečo spustiť Fleetbase na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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