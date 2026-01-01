Bygg system som skalar med en .systems domän
442,90kr/år140,90kr/1:a åretFör första året
Spara 68%
Om .systems-domänen
En snabb översikt som hjälper dig att välja och registrera en .systems domän
Vad är en .systems-domän?
.systems är en generisk toppdomän som passar företag, IT-leverantörer, ingenjörsföretag och organisationer som erbjuder komplexa lösningar, infrastruktur eller tjänster, med betoning på strukturerat, systembaserat arbete.
Vem är en .systems-domän för?
En .systems-domän fungerar bra för IT-konsulter, programvaruleverantörer, systemintegratörer och infrastrukturleverantörer som erbjuder komplexa tekniska lösningar och support. Den passar både nischprojekt och etablerade teknikföretag.
Varför välja en .systems-domän?
En .systems-domän signalerar strukturerat, tekniskt fokus från första besöket, vilket förbättrar tydlighet och varumärkesåterkallelse. Den stöder konsekvent namngivning på olika webbplatser, e-post och dokumentation, vilket bidrar till att upprätthålla en professionell och skalbar onlinenärvaro.
Domäninformation för .systems
Toppdomän
.systems
Typ av toppdomän
gTLD
Minsta registreringsperiod
1 år
Maximal registreringsperiod
3 år
Integritetsskydd för domän
Gratis
Registratorlås
IDN-domäner
DNSSEC
ICANN-avgift
1,91 kr
Varför registrera din domän hos Hostinger?
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Så får man det bästa domännamnet
1. Inkludera ditt varumärke
Använd ditt varumärke eller dina sökord för att öka igenkänningen och synligheten i sökresultaten.
2. Håll det kort
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3. Mindre är mer
Undvik bindestreck, siffror, slang och svårstavade ord.
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.systems-domän - FAQ
What does a .systems domain mean?
.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Is a .systems domain trusted?
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Is a .systems a good domain?
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .systems domain or .com domain?
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .systems domain?
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
Are there restrictions on .systems domains?
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
How much does a .systems domain cost?
At Hostinger, a .systems domain costs 140,90 kr for the first year. After that, the renewal fee is 442,90 kr/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.