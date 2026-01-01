Skala utan gränser med en .cloud domän

247,90kr/år18,90kr/1:a året
Spara 92%
För första året
.cloud

Om .cloud-domänen

En snabb översikt som hjälper dig att välja och registrera en .cloud domän

Vad är en .cloud-domän?

.cloud är en generisk toppdomän utformad för molntjänster, SaaS-produkter och digitala projekt. Den är öppen för alla, vilket gör den populär för teknikföretag, utvecklare och onlineverktyg.

Vem är en .cloud-domän för?

En .cloud-domän är idealisk för SaaS-leverantörer, webbhotell, IT-konsulter och utvecklare som visar upp molnbaserade verktyg eller plattformar. Den passar för produktlandningssidor, infrastrukturtjänster och moderna teknikportföljer.

Varför välja en .cloud-domän?

En .cloud-domän signalerar tydligt onlinetjänster och modern infrastruktur, vilket hjälper besökare att snabbt förstå ert fokus. Den stöder tydlig varumärkesbyggande på er webbplats, e-post och marknadsföring i takt med att er verksamhet utvecklas.

Domäninformation för .cloud

Toppdomän
.cloud
Typ av toppdomän
gTLD
Minsta registreringsperiod
1 år
Maximal registreringsperiod
3 år
Integritetsskydd för domän
Gratis
Premiumdomänskydd
Tillägg
Registratorlås
IDN-domäner
DNSSEC
ICANN-avgift
1,91 kr

Varför registrera din domän hos Hostinger?

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Tips

Så får man det bästa domännamnet

1. Inkludera ditt varumärke

Använd ditt varumärke eller dina sökord för att öka igenkänningen och synligheten i sökresultaten.
Domännamn under tre ord är lättare att läsa och komma ihåg.
Undvik bindestreck, siffror, slang och svårstavade ord.
Välj en domänändelse som passar din målgrupp, oavsett om det är lokalt eller globalt.
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.cloud-domän - FAQ

A .cloud domain usually signals a connection to cloud computing, online storage, or internet-based services. It was created for that theme, but today it’s also used by brands and projects that want a modern, tech-focused web address.
Yes. .cloud is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and email setup than on the extension itself.
Yes, if your site is about cloud services, software, or a tech brand. Search engines treat .cloud the same as other TLDs for SEO, so content, relevance, and site quality matter more than the extension.
Choose .cloud if you want a name that matches a cloud-related business or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .cloud domain. It is not limited to companies, developers, or people in any specific country.
There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
At Hostinger, a .cloud domain costs 18,90 kr for the first year. After that, the renewal fee is 247,90 kr/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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