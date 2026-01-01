Skala utan gränser med en .cloud domän
247,90kr/år18,90kr/1:a åretFör första året
Spara 92%
Om .cloud-domänen
En snabb översikt som hjälper dig att välja och registrera en .cloud domän
Vad är en .cloud-domän?
.cloud är en generisk toppdomän utformad för molntjänster, SaaS-produkter och digitala projekt. Den är öppen för alla, vilket gör den populär för teknikföretag, utvecklare och onlineverktyg.
Vem är en .cloud-domän för?
En .cloud-domän är idealisk för SaaS-leverantörer, webbhotell, IT-konsulter och utvecklare som visar upp molnbaserade verktyg eller plattformar. Den passar för produktlandningssidor, infrastrukturtjänster och moderna teknikportföljer.
Varför välja en .cloud-domän?
En .cloud-domän signalerar tydligt onlinetjänster och modern infrastruktur, vilket hjälper besökare att snabbt förstå ert fokus. Den stöder tydlig varumärkesbyggande på er webbplats, e-post och marknadsföring i takt med att er verksamhet utvecklas.
Domäninformation för .cloud
Toppdomän
.cloud
Typ av toppdomän
gTLD
Minsta registreringsperiod
1 år
Maximal registreringsperiod
3 år
Integritetsskydd för domän
Gratis
Premiumdomänskydd
Tillägg
Registratorlås
IDN-domäner
DNSSEC
ICANN-avgift
1,91 kr
Varför registrera din domän hos Hostinger?
Ingen teknisk kunskap krävs
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Gratis domänskydd
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Tips
Så får man det bästa domännamnet
1. Inkludera ditt varumärke
Använd ditt varumärke eller dina sökord för att öka igenkänningen och synligheten i sökresultaten.
2. Håll det kort
Domännamn under tre ord är lättare att läsa och komma ihåg.
3. Mindre är mer
Undvik bindestreck, siffror, slang och svårstavade ord.
4. Tänk på din målgrupp
Välj en domänändelse som passar din målgrupp, oavsett om det är lokalt eller globalt.
5. Agera snabbt
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.cloud-domän - FAQ
What does a .cloud domain mean?
A .cloud domain usually signals a connection to cloud computing, online storage, or internet-based services. It was created for that theme, but today it’s also used by brands and projects that want a modern, tech-focused web address.
Is a .cloud domain trusted?
Yes. .cloud is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and email setup than on the extension itself.
Is a .cloud a good domain?
Yes, if your site is about cloud services, software, or a tech brand. Search engines treat .cloud the same as other TLDs for SEO, so content, relevance, and site quality matter more than the extension.
Should I choose a .cloud domain or .com domain?
Choose .cloud if you want a name that matches a cloud-related business or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Who can register a .cloud domain?
Anyone can register a .cloud domain. It is not limited to companies, developers, or people in any specific country.
Are there restrictions on .cloud domains?
There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
How much does a .cloud domain cost?
At Hostinger, a .cloud domain costs 18,90 kr for the first year. After that, the renewal fee is 247,90 kr/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.