Skapa utan gränser med en .studio domän
506,90kr/år140,90kr/1:a åretFör första året
Spara 72%
Om .studio-domänen
En snabb översikt som hjälper dig att välja och registrera en .studio domän
Vad är en .studio-domän?
.studio-domänen är en generisk toppdomän som ofta används av kreativa yrkesverksamma, byråer och studior. Den är flexibel och platsneutral och passar portföljer, produktionshus och designvarumärken.
Vem är en .studio-domän för?
En .studio-domän passar designbyråer, konststudior, fotografer och kreativa frilansare som visar upp portföljer eller tjänster. Den är idealisk för att lyfta fram visuella verk och förstärka en professionell kreativ identitet.
Varför välja en .studio-domän?
En .studio-domän signalerar tydligt ett kreativt eller produktionsfokuserat utrymme, vilket hjälper besökare att snabbt förstå dina tjänster. Den stöder enhetlig varumärkesbyggande på din webbplats, e-post och marknadsföring allt eftersom din verksamhet utvecklas.
Domäninformation för .studio
Toppdomän
.studio
Typ av toppdomän
gTLD
Minsta registreringsperiod
1 år
Maximal registreringsperiod
1 år
Integritetsskydd för domän
Gratis
Registratorlås
DNSSEC
ICANN-avgift
1,91 kr
Varför registrera din domän hos Hostinger?
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Tips
Så får man det bästa domännamnet
1. Inkludera ditt varumärke
Använd ditt varumärke eller dina sökord för att öka igenkänningen och synligheten i sökresultaten.
2. Håll det kort
Domännamn under tre ord är lättare att läsa och komma ihåg.
3. Mindre är mer
Undvik bindestreck, siffror, slang och svårstavade ord.
4. Tänk på din målgrupp
Välj en domänändelse som passar din målgrupp, oavsett om det är lokalt eller globalt.
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.studio-domän - FAQ
What does a .studio domain mean?
A .studio domain usually signals a creative or professional studio, such as design, music, photography, or production. It was created for that kind of use, but today it’s used more broadly for brands and individuals in creative fields.
Is a .studio domain trusted?
Yes. .studio is a valid top-level domain with its own official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and brand than on the extension itself.
Is a .studio a good domain?
Yes, if you want a web address that matches a creative business, portfolio, or project. Search engines treat .studio and .com equally for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .studio domain or .com domain?
Choose .studio if you want a name that clearly fits a creative or production-focused brand, or if your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a general audience and broader recognition.
Who can register a .studio domain?
Anyone can register a .studio domain. There is no special residency, industry, or business requirement.
Are there restrictions on .studio domains?
Yes, standard domain rules apply. The name must use allowed letters, numbers, and hyphens, and some reserved or blocked names may not be available through the registry.
How much does a .studio domain cost?
At Hostinger, a .studio domain costs 140,90 kr for the first year. After that, the renewal fee is 506,90 kr/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.