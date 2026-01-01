Skapa utan gränser med en .studio domän

506,90kr/år140,90kr/1:a året
Spara 72%
För första året
.studio

Om .studio-domänen

En snabb översikt som hjälper dig att välja och registrera en .studio domän

Vad är en .studio-domän?

.studio-domänen är en generisk toppdomän som ofta används av kreativa yrkesverksamma, byråer och studior. Den är flexibel och platsneutral och passar portföljer, produktionshus och designvarumärken.

Vem är en .studio-domän för?

En .studio-domän passar designbyråer, konststudior, fotografer och kreativa frilansare som visar upp portföljer eller tjänster. Den är idealisk för att lyfta fram visuella verk och förstärka en professionell kreativ identitet.

Varför välja en .studio-domän?

En .studio-domän signalerar tydligt ett kreativt eller produktionsfokuserat utrymme, vilket hjälper besökare att snabbt förstå dina tjänster. Den stöder enhetlig varumärkesbyggande på din webbplats, e-post och marknadsföring allt eftersom din verksamhet utvecklas.

Domäninformation för .studio

Toppdomän
.studio
Typ av toppdomän
gTLD
Minsta registreringsperiod
1 år
Maximal registreringsperiod
1 år
Integritetsskydd för domän
Gratis
Registratorlås
DNSSEC
ICANN-avgift
1,91 kr

Varför registrera din domän hos Hostinger?

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Tips

Så får man det bästa domännamnet

1. Inkludera ditt varumärke

Använd ditt varumärke eller dina sökord för att öka igenkänningen och synligheten i sökresultaten.
Domännamn under tre ord är lättare att läsa och komma ihåg.
Undvik bindestreck, siffror, slang och svårstavade ord.
Välj en domänändelse som passar din målgrupp, oavsett om det är lokalt eller globalt.
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.studio-domän - FAQ

A .studio domain usually signals a creative or professional studio, such as design, music, photography, or production. It was created for that kind of use, but today it’s used more broadly for brands and individuals in creative fields.
Yes. .studio is a valid top-level domain with its own official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and brand than on the extension itself.
Yes, if you want a web address that matches a creative business, portfolio, or project. Search engines treat .studio and .com equally for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .studio if you want a name that clearly fits a creative or production-focused brand, or if your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a general audience and broader recognition.
Anyone can register a .studio domain. There is no special residency, industry, or business requirement.
Yes, standard domain rules apply. The name must use allowed letters, numbers, and hyphens, and some reserved or blocked names may not be available through the registry.
At Hostinger, a .studio domain costs 140,90 kr for the first year. After that, the renewal fee is 506,90 kr/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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