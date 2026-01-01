Hjälp människor att lösa sina problem med en .solutions domän

388,90kr/år43,90kr/1:a året
Spara 89%
För första året
.solutions

Om .solutions-domänen

En snabb översikt som hjälper dig att välja och registrera en .solutions domän

Vad är en .solutions-domän?

.solutions är en generisk toppdomän som passar företag och yrkesverksamma som erbjuder tjänster, svar eller problemlösning. Den används ofta för konsultföretag, teknikleverantörer och supportfokuserade webbplatser.

Vem är en .solutions-domän för?

En .solutions-domän passar konsulter, byråer, mjukvaruleverantörer och teknikstartups som fokuserar på att lösa kundproblem. Den signalerar problemlösningsexpertis för tjänsteföretag, SaaS-verktyg och supportplattformar.

Varför välja en .solutions-domän?

En .solutions-domän signalerar tydligt att du erbjuder svar och problemlösningstjänster, vilket hjälper besökare att snabbt förstå ditt värde. Den stöder en konsekvent varumärkesbyggande process på din webbplats, i din e-post och i marknadsföringssammanhang allt eftersom din verksamhet utvecklas.

Domäninformation för .solutions

Toppdomän
.solutions
Typ av toppdomän
gTLD
Minsta registreringsperiod
1 år
Maximal registreringsperiod
1 år
Integritetsskydd för domän
Gratis
Registratorlås
IDN-domäner
DNSSEC
ICANN-avgift
1,91 kr

Varför registrera din domän hos Hostinger?

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Så får man det bästa domännamnet

1. Inkludera ditt varumärke

Använd ditt varumärke eller dina sökord för att öka igenkänningen och synligheten i sökresultaten.
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.solutions-domän - FAQ

A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
At Hostinger, a .solutions domain costs 43,90 kr for the first year. After that, the renewal fee is 388,90 kr/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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