Hjälp människor att lösa sina problem med en .solutions domän
388,90kr/år43,90kr/1:a åretFör första året
Spara 89%
Om .solutions-domänen
En snabb översikt som hjälper dig att välja och registrera en .solutions domän
Vad är en .solutions-domän?
.solutions är en generisk toppdomän som passar företag och yrkesverksamma som erbjuder tjänster, svar eller problemlösning. Den används ofta för konsultföretag, teknikleverantörer och supportfokuserade webbplatser.
Vem är en .solutions-domän för?
En .solutions-domän passar konsulter, byråer, mjukvaruleverantörer och teknikstartups som fokuserar på att lösa kundproblem. Den signalerar problemlösningsexpertis för tjänsteföretag, SaaS-verktyg och supportplattformar.
Varför välja en .solutions-domän?
En .solutions-domän signalerar tydligt att du erbjuder svar och problemlösningstjänster, vilket hjälper besökare att snabbt förstå ditt värde. Den stöder en konsekvent varumärkesbyggande process på din webbplats, i din e-post och i marknadsföringssammanhang allt eftersom din verksamhet utvecklas.
Domäninformation för .solutions
Toppdomän
.solutions
Typ av toppdomän
gTLD
Minsta registreringsperiod
1 år
Maximal registreringsperiod
1 år
Integritetsskydd för domän
Gratis
Registratorlås
IDN-domäner
DNSSEC
ICANN-avgift
1,91 kr
Varför registrera din domän hos Hostinger?
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Så får man det bästa domännamnet
1. Inkludera ditt varumärke
Använd ditt varumärke eller dina sökord för att öka igenkänningen och synligheten i sökresultaten.
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Undvik bindestreck, siffror, slang och svårstavade ord.
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.solutions-domän - FAQ
What does a .solutions domain mean?
A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Is a .solutions domain trusted?
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Is a .solutions a good domain?
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .solutions domain or .com domain?
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .solutions domain?
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Are there restrictions on .solutions domains?
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
How much does a .solutions domain cost?
At Hostinger, a .solutions domain costs 43,90 kr for the first year. After that, the renewal fee is 388,90 kr/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.