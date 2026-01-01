Show the world your best work with a .photo domain

347,90kr/år247,90kr/1:a året
Spara 29%
För första året
.photo

Om .photo-domänen

En snabb översikt som hjälper dig att välja och registrera en .photo domän

What is a .photo domain?

.photo is a generic top-level domain for photography-related sites. It has no special registration restrictions, so individuals, studios, and businesses can use it for portfolios, galleries, or visual brands.

Who is a .photo domain for?

A .photo domain works well for photographers, studios, visual artists, and portfolio sites that want a clear, memorable web address for showcasing images and services. It suits both personal work and growing creative businesses.

Why choose a .photo domain?

A .photo domain helps visitors understand your website at a glance and gives your brand a clear, memorable identity. It supports trustworthy website, email, and marketing use, while staying flexible as your business grows.

Domäninformation för .photo

Toppdomän
.photo
Typ av toppdomän
gTLD
Minsta registreringsperiod
1 år
Maximal registreringsperiod
3 år
Integritetsskydd för domän
Gratis
Registratorlås
IDN-domäner
DNSSEC
ICANN-avgift
1,91 kr

Varför registrera din domän hos Hostinger?

Ingen teknisk kunskap krävs
Expertsupport 24/7
Gratis domänskydd
Gratis kommer snart-sida eller länk i bio-webbplats
Konkurrenskraftiga priser
Tips

Så får man det bästa domännamnet

1. Inkludera ditt varumärke

Använd ditt varumärke eller dina sökord för att öka igenkänningen och synligheten i sökresultaten.
Domännamn under tre ord är lättare att läsa och komma ihåg.
Undvik bindestreck, siffror, slang och svårstavade ord.
Välj en domänändelse som passar din målgrupp, oavsett om det är lokalt eller globalt.
Bra domäner säljer snabbt – sök och säkra din idag.Starta sökning

Utforska andra domänändelser

.se

Svenska kunder förväntar sig detta

258,90 kr258,90kr/1:a åretKontrollera tillgänglighet

.com

Världens favoritdomän

199,90 kr29,90kr/1:a åretKontrollera tillgänglighet

.shop

Förvandla webbläsare till köpare

377,90 kr10,90kr/1:a åretKontrollera tillgänglighet

.io

Domänen som varje startup vill ha

715,90 kr305,90kr/1:a åretKontrollera tillgänglighet

.icu

Visa dina kunder att du gör affärer i .icu

172,90 kr21,90kr/1:a åretKontrollera tillgänglighet

.xyz

Fräscht. Modernt. Oändligt flexibelt.

190,90 kr18,90kr/1:a åretKontrollera tillgänglighet

.pro

Visa världen vad du gör bäst

305,90 kr28,90kr/1:a åretKontrollera tillgänglighet

.cloud

Där moderna företag verkar

247,90 kr18,90kr/1:a åretKontrollera tillgänglighet

.photo-domän - FAQ

A .photo domain signals a site about photography or photos. It’s commonly used by photographers, studios, portfolios, and image-focused brands, and it was created to make those sites easy to recognize.
Yes. .photo is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domain extensions.
Yes, if your site is about photography, visual work, or photo sharing. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .photo if you want a clear, niche name that matches your content and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want a broader, general-purpose domain.
Anyone can register a .photo domain. There are no special industry, location, or membership requirements to qualify.
Yes. The name must follow standard domain rules, and reserved or premium names may not be available. Some registrations may also need to meet registry policies.
At Hostinger, a .photo domain costs 247,90 kr for the first year. After that, the renewal fee is 347,90 kr/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Vi bryr oss om din integritet

Denna webbplats använder cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att få data om hur du interagerar med den, samt för marknadsföringssyften. Genom att acceptera godkänner du att lagra cookies på din enhet för annonsinriktning, anpassning och analys enligt beskrivningen i vår Cookiepolicy.