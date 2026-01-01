Bryt berättelsen först med en .news domän
409,90kr/år118,90kr/1:a åretFör första året
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Om .news-domänen
En snabb översikt som hjälper dig att välja och registrera en .news domän
Vad är en .news-domän?
.news-domänen är en generisk toppdomän som skapats för nyhets-, media- och journalistwebbplatser. Den har inga specifika behörighetsbegränsningar och används ofta för aktuellt, informationsfokuserat innehåll.
Vem är en .news-domän för?
En .news-domän passar för utgivare, mediebolag, bloggare och organisationer som delar aktuella uppdateringar. Den hjälper till att lyfta fram nyhetsinnehåll, bygga auktoritet och hålla publiken informerad om allmänna eller nischade ämnen.
Varför välja en .news-domän?
En .news-domän gör ditt fokus tydligt med en blick och hjälper besökare att snabbt känna igen information och uppdateringar. Den stöder enhetlig varumärkesbyggande på din webbplats, e-post och marknadsföring i takt med att ditt innehållserbjudande växer.
Domäninformation för .news
Toppdomän
.news
Typ av toppdomän
gTLD
Minsta registreringsperiod
1 år
Maximal registreringsperiod
1 år
Integritetsskydd för domän
Gratis
Registratorlås
DNSSEC
ICANN-avgift
1,91 kr
Varför registrera din domän hos Hostinger?
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Så får man det bästa domännamnet
1. Inkludera ditt varumärke
Använd ditt varumärke eller dina sökord för att öka igenkänningen och synligheten i sökresultaten.
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.news-domän - FAQ
What does a .news domain mean?
A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Is a .news domain trusted?
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Is a .news a good domain?
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Should I choose a .news domain or .com domain?
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Who can register a .news domain?
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Are there restrictions on .news domains?
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
How much does a .news domain cost?
At Hostinger, a .news domain costs 118,90 kr for the first year. After that, the renewal fee is 409,90 kr/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.