Bryt berättelsen först med en .news domän

409,90kr/år118,90kr/1:a året
Spara 71%
För första året
.news

Om .news-domänen

En snabb översikt som hjälper dig att välja och registrera en .news domän

Vad är en .news-domän?

.news-domänen är en generisk toppdomän som skapats för nyhets-, media- och journalistwebbplatser. Den har inga specifika behörighetsbegränsningar och används ofta för aktuellt, informationsfokuserat innehåll.

Vem är en .news-domän för?

En .news-domän passar för utgivare, mediebolag, bloggare och organisationer som delar aktuella uppdateringar. Den hjälper till att lyfta fram nyhetsinnehåll, bygga auktoritet och hålla publiken informerad om allmänna eller nischade ämnen.

Varför välja en .news-domän?

En .news-domän gör ditt fokus tydligt med en blick och hjälper besökare att snabbt känna igen information och uppdateringar. Den stöder enhetlig varumärkesbyggande på din webbplats, e-post och marknadsföring i takt med att ditt innehållserbjudande växer.

Domäninformation för .news

Toppdomän
.news
Typ av toppdomän
gTLD
Minsta registreringsperiod
1 år
Maximal registreringsperiod
1 år
Integritetsskydd för domän
Gratis
Registratorlås
DNSSEC
ICANN-avgift
1,91 kr

Varför registrera din domän hos Hostinger?

Ingen teknisk kunskap krävs
Expertsupport 24/7
Gratis domänskydd
Gratis kommer snart-sida eller länk i bio-webbplats
Konkurrenskraftiga priser
Tips

Så får man det bästa domännamnet

1. Inkludera ditt varumärke

Använd ditt varumärke eller dina sökord för att öka igenkänningen och synligheten i sökresultaten.
Domännamn under tre ord är lättare att läsa och komma ihåg.
Undvik bindestreck, siffror, slang och svårstavade ord.
Välj en domänändelse som passar din målgrupp, oavsett om det är lokalt eller globalt.
Bra domäner säljer snabbt – sök och säkra din idag.Starta sökning

Utforska andra domänändelser

.se

Svenska kunder förväntar sig detta

258,90 kr258,90kr/1:a åretKontrollera tillgänglighet

.com

Världens favoritdomän

199,90 kr29,90kr/1:a åretKontrollera tillgänglighet

.shop

Förvandla webbläsare till köpare

377,90 kr10,90kr/1:a åretKontrollera tillgänglighet

.io

Domänen som varje startup vill ha

715,90 kr305,90kr/1:a åretKontrollera tillgänglighet

.icu

Visa dina kunder att du gör affärer i .icu

172,90 kr21,90kr/1:a åretKontrollera tillgänglighet

.xyz

Fräscht. Modernt. Oändligt flexibelt.

190,90 kr18,90kr/1:a åretKontrollera tillgänglighet

.pro

Visa världen vad du gör bäst

305,90 kr28,90kr/1:a åretKontrollera tillgänglighet

.cloud

Där moderna företag verkar

247,90 kr18,90kr/1:a åretKontrollera tillgänglighet

.news-domän - FAQ

A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
At Hostinger, a .news domain costs 118,90 kr for the first year. After that, the renewal fee is 409,90 kr/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Vi bryr oss om din integritet

Denna webbplats använder cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att få data om hur du interagerar med den, samt för marknadsföringssyften. Genom att acceptera godkänner du att lagra cookies på din enhet för annonsinriktning, anpassning och analys enligt beskrivningen i vår Cookiepolicy.