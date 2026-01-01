Etablera ditt företag med en domän .company

258,90kr/år32,90kr/1:a året
Spara 87%
För första året
.company

Om .company-domänen

En snabb översikt som hjälper dig att välja och registrera en .company domän

Vad är en .company-domän?

.company är en generisk toppdomän utformad för företag av alla storlekar eller branscher. Den används ofta för företagswebbplatser, portföljer och professionella onlineidentiteter, utan platsbegränsningar.

Vem är en .company-domän för?

En .company-domän är idealisk för företag, byråer och B2B-leverantörer som vill ha en tydlig, professionell identitet. Den passar holdingbolag, dotterbolag och globala team som delar en enhetlig online-närvaro.

Varför välja en .company-domän?

En .company-domän anger tydligt vad din organisation är och stöder en konsekvent, professionell image. Den hjälper besökare att snabbt känna igen dig och fungerar bra på olika webbplatser, e-postadresser och långsiktigt varumärke.

Domäninformation för .company

Toppdomän
.company
Typ av toppdomän
gTLD
Minsta registreringsperiod
1 år
Maximal registreringsperiod
1 år
Integritetsskydd för domän
Gratis
Registratorlås
IDN-domäner
DNSSEC
ICANN-avgift
1,91 kr

Varför registrera din domän hos Hostinger?

Ingen teknisk kunskap krävs
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Gratis domänskydd
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Tips

Så får man det bästa domännamnet

1. Inkludera ditt varumärke

Använd ditt varumärke eller dina sökord för att öka igenkänningen och synligheten i sökresultaten.
Domännamn under tre ord är lättare att läsa och komma ihåg.
Undvik bindestreck, siffror, slang och svårstavade ord.
Välj en domänändelse som passar din målgrupp, oavsett om det är lokalt eller globalt.
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.company-domän - FAQ

A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
At Hostinger, a .company domain costs 32,90 kr for the first year. After that, the renewal fee is 258,90 kr/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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