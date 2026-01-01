Registrera ditt domännamn .biz

228,90kr/år76,90kr/1:a året
Spara 66%
För första året
.biz

Om .biz-domänen

En snabb översikt som hjälper dig att välja och registrera en .biz domän

Vad är en .biz-domän?

.biz-domänen är en generisk toppdomän skapad för affärsbruk. Den används flitigt av företag, entreprenörer och e-handelswebbplatser som letar efter ett tydligt, affärsfokuserat namn.

Vem är en .biz-domän för?

En .biz-domän passar småföretagare, startups, konsulter och e-handelsprojekt med fokus på kommersiell aktivitet. Den hjälper till att signalera en affärsfokuserad närvaro för professionella tjänster och företagswebbplatser.

Varför välja en .biz-domän?

En .biz-domän signalerar tydligt en affärsfokuserad webbplats och hjälper besökare att snabbt identifiera vad du erbjuder. Den stöder professionell och konsekvent varumärkesbyggande på din webbplats, e-post och marknadsföring allt eftersom ditt företag utvecklas.

Domäninformation för .biz

Toppdomän
.biz
Typ av toppdomän
gTLD
Minsta registreringsperiod
1 år
Maximal registreringsperiod
3 år
Integritetsskydd för domän
Gratis
Registratorlås
IDN-domäner
DNSSEC
ICANN-avgift
1,91 kr

Varför registrera din domän hos Hostinger?

Ingen teknisk kunskap krävs
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Gratis domänskydd
Gratis kommer snart-sida eller länk i bio-webbplats
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Tips

Så får man det bästa domännamnet

1. Inkludera ditt varumärke

Använd ditt varumärke eller dina sökord för att öka igenkänningen och synligheten i sökresultaten.
Domännamn under tre ord är lättare att läsa och komma ihåg.
Undvik bindestreck, siffror, slang och svårstavade ord.
Välj en domänändelse som passar din målgrupp, oavsett om det är lokalt eller globalt.
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.biz-domän - FAQ

A .biz domain is a business-focused web address. It is commonly used by companies, shops, and service providers, and the extension signals a commercial site to visitors.
Yes. .biz is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domains. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if you want a clear business identity and the name you need is available. Search engines treat .biz the same as other extensions, so content and relevance matter more for SEO.
Choose .biz if you want a business-oriented name and the .com version is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or global reach.
Anyone can register a .biz domain. It is an open TLD, so there are no local residency or industry-only eligibility rules.
Yes, the name must follow standard domain rules, such as using allowed characters and staying within length limits. Some names may also be reserved or unavailable if they are already registered.
At Hostinger, a .biz domain costs 76,90 kr for the first year. After that, the renewal fee is 228,90 kr/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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