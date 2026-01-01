Låt din kreativitet tala genom en .art domän
280,90kr/år21,90kr/1:a åretFör första året
Spara 92%
Om .art-domänen
En snabb översikt som hjälper dig att välja och registrera en .art domän
Vad är en .art-domän?
.art är en generisk toppdomän riktad mot konstnärer, gallerier, museer och kreativa varumärken. Den är öppen för alla världen över och används ofta för portföljer, utställningar och andra konstfokuserade projekt.
Vem är en .art-domän för?
En .art-domän passar konstnärer, gallerier, museer och kreativa studior som vill ha en tydlig och minnesvärd plats för att visa upp sina verk online. Den passar portföljer, utställningar, digitala konstprojekt och kulturorganisationer.
Varför välja en .art-domän?
En .art-domän signalerar ett tydligt fokus på kreativitet och visuellt arbete, vilket hjälper besökare att förstå din webbplats direkt. Den stöder konsekvent varumärkesbyggande på din webbplats, e-post och marknadsföring allt eftersom din portfölj eller ditt företag utvecklas.
Domäninformation för .art
Toppdomän
.art
Typ av toppdomän
gTLD
Minsta registreringsperiod
1 år
Maximal registreringsperiod
3 år
Integritetsskydd för domän
Gratis
Registratorlås
IDN-domäner
DNSSEC
ICANN-avgift
1,91 kr
Varför registrera din domän hos Hostinger?
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Så får man det bästa domännamnet
1. Inkludera ditt varumärke
Använd ditt varumärke eller dina sökord för att öka igenkänningen och synligheten i sökresultaten.
2. Håll det kort
Domännamn under tre ord är lättare att läsa och komma ihåg.
3. Mindre är mer
Undvik bindestreck, siffror, slang och svårstavade ord.
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.art-domän - FAQ
What does a .art domain mean?
A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Is a .art domain trusted?
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Is a .art a good domain?
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .art domain or .com domain?
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Who can register a .art domain?
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Are there restrictions on .art domains?
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
How much does a .art domain cost?
At Hostinger, a .art domain costs 21,90 kr for the first year. After that, the renewal fee is 280,90 kr/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.