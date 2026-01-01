Attrahera kunder med en domän .agency

343,90kr/år38,90kr/1:a året
Spara 89%
För första året
.agency

Om .agency-domänen

En snabb översikt som hjälper dig att välja och registrera en .agency domän

Vad är en .agency-domän?

Domänen .agency är en öppen generisk toppdomän som introducerats för byråer, tjänsteföretag och professionella team. Den används flitigt av marknadsförings-, kreativa, rekryterings- och konsultföretag.

Vem är en .agency-domän för?

En .agency-domän är idealisk för marknadsföringsbyråer, kreativa studior, rekryteringsföretag och konsultteam som vill ha en tydlig, professionell identitet online. Den passar både nischspecialister och multiservicebyråer.

Varför välja en .agency-domän?

En .agency-domän kommunicerar tydligt dina professionella tjänster och gör ditt varumärke lättare att känna igen. Den stöder enhetlig namngivning på din webbplats, i e-postmeddelanden och i kampanjer, vilket hjälper till att upprätthålla tydligheten när ditt företag skalar upp.

Domäninformation för .agency

Toppdomän
.agency
Typ av toppdomän
gTLD
Minsta registreringsperiod
1 år
Maximal registreringsperiod
1 år
Integritetsskydd för domän
Gratis
Registratorlås
IDN-domäner
DNSSEC
ICANN-avgift
1,91 kr

Varför registrera din domän hos Hostinger?

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Tips

Så får man det bästa domännamnet

1. Inkludera ditt varumärke

Använd ditt varumärke eller dina sökord för att öka igenkänningen och synligheten i sökresultaten.
Domännamn under tre ord är lättare att läsa och komma ihåg.
Undvik bindestreck, siffror, slang och svårstavade ord.
Välj en domänändelse som passar din målgrupp, oavsett om det är lokalt eller globalt.
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.agency-domän - FAQ

A .agency domain signals a business or service that acts as an agency. It’s commonly used by marketing, staffing, creative, real estate, and public-sector agencies.
Yes. .agency is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your site content and security than the extension.
Yes, if your brand is an agency or serves agency clients. Search engines treat .agency the same as other TLDs for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .agency if you want a name that immediately shows your business type or if your .com name is taken. Choose .com if you want the broadest familiar option for a general audience.
Anyone can register a .agency domain. It is an open TLD, so there are no special membership or location requirements.
Yes. Like all domains, names must follow standard domain rules, and some names may be reserved by the registry. You can’t use invalid characters or names that are already taken.
At Hostinger, a .agency domain costs 38,90 kr for the first year. After that, the renewal fee is 343,90 kr/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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