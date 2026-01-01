Fleetbase är en logistik- och transporthanteringsplattform med öppen källkod som förvandlar en enskild distribution till ett komplett driftstöd – orderhantering, förarsändning, ruttplanering, spårning av fordon i realtid och kundmeddelanden.Den modulära arkitekturen, som är uppbyggd kring installerbara tillägg som Fleet-Ops, Storefront och Pallet, gör att team kan köra arbetsflöden för leverans, on-demand, lagerhållning och fältservice på ett enda delat identitets-, behörighets- och API-lager.

Självhostande Fleetbase på din egen VPS håller kundadresser, förarplatser och orderhistorik inne i infrastrukturen du kontrollerar, undviker prissättning per plats när fordonsparken växer och ger utvecklare direkt tillgång till REST API, sockethändelser och webhooks som behövs för att bygga anpassade förar- eller kundappar.