Distribuera Fleetbase med ett klick installation.
Logistikplattform med öppen källkod för vagnparksdrift, sändning, dirigering och hantering av sista biten-leveranser.
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Vad du kan bygga med Fleetbase
Fleetbase är en logistik- och transporthanteringsplattform med öppen källkod som förvandlar en enskild distribution till ett komplett driftstöd – orderhantering, förarsändning, ruttplanering, spårning av fordon i realtid och kundmeddelanden.Den modulära arkitekturen, som är uppbyggd kring installerbara tillägg som Fleet-Ops, Storefront och Pallet, gör att team kan köra arbetsflöden för leverans, on-demand, lagerhållning och fältservice på ett enda delat identitets-, behörighets- och API-lager.
Självhostande Fleetbase på din egen VPS håller kundadresser, förarplatser och orderhistorik inne i infrastrukturen du kontrollerar, undviker prissättning per plats när fordonsparken växer och ger utvecklare direkt tillgång till REST API, sockethändelser och webhooks som behövs för att bygga anpassade förar- eller kundappar.
Viktiga funktioner i Fleetbase
Driftkonsol för flotta
Hantera order, förare, fordon, serviceområden och priser från en enda instrumentpanel byggd för leveransteam.
Spårning av levande fordon
Följ förare och fordon på en livekarta med uttagsdrivna positionsuppdateringar och fullständig aktivitetshistorik.
Ruttplanering
Planera rutter med flera hållplatser och uppskatta leveranstider med hjälp av OSRM-drivna avstånds- och varaktighetsdata.
Utökningsregister
Installera tillägg som Fleet-Ops, Storefront och Pallet för att lägga till funktioner för utskick, e-handel och lagerhantering.
Utvecklar-först API
Bygg anpassade drivrutins- och kundappar mot ett dokumenterat REST API med webhooks och realtidsuttagshändelser.
Varför köra Fleetbase på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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