Găzduire pentru automatizări WhatsApp

Lansează aplicații și boți WhatsApp cu Hostinger

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
whatsapp automation hosting

Preț lunar, fără taxe ascunse

Lansează aplicațiile și automatizările create pentru WhatsApp pe o infrastructură fiabilă, cu încrederea că fiecare plan include 30 de zile de garanție.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

Construit pentru fluxuri de lucru de automatizare WhatsApp

Lansează aplicația sau botul tău WhatsApp pe găzduire Node.js fără bătăi de cap cu configurarea serverului. Încarcă-ți codul și treci mai simplu de la dezvoltare la producție, cu webhookuri, gestionarea mesajelor și integrările API gata de rulare. Proiectul tău rămâne pe o infrastructură administrată, construită pentru fiabilitate și pregătită să susțină traficul pe măsură ce utilizarea crește. Astfel, ai mai puține sarcini de implementare de gestionat și mai mult timp pentru logica din spatele fluxului tău de lucru WhatsApp.
whatsapp automation hosting

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

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Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Whatsapp automation hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Whatsapp automation hosting services.
Găzduirea pentru automatizări WhatsApp reprezintă găzduirea Node.js pentru aplicația care rulează fluxurile de lucru WhatsApp, boții sau gestionarea webhookurilor în producție. Este vitală deoarece automatizarea ta necesită stabilitate, un endpoint public și un timp de funcționare previzibil pentru a gestiona mesajele și evenimentele fără întrerupere.
Cu un VPS, administrezi singur sistemul de operare, versiunea Node.js, managerul de procese, firewallul și actualizările. Cu găzduirea noastră Node.js, infrastructura este administrată pentru tine, astfel încât poți implementa aplicația de automatizare WhatsApp în loc să administrezi serverul.
Da. Conectează-ți contul GitHub, acordă acces la depozitul privat și implementează din branch-ul dorit. Actualizările funcționează la fel ca în cazul depozitelor publice.
Da, planurile includ limite fixe de resurse pentru CPU, memorie și stocare, iar dacă aplicația ta le depășește, trebuie să faci upgrade. Nu percepem costuri suplimentare ascunse pentru vârfuri normale de trafic, dar o utilizare ridicată pe termen lung poate necesita un plan mai mare.
Publică aplicația într-un repo GitHub, conecteaz-o la Hostinger și implementează branch-ul pe care îl dorești. Dacă o rulezi deja în altă parte, mută variabilele de mediu și URL-urile webhook, apoi direcționează WhatsApp către noul endpoint.

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