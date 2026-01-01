Fă-ți brandul de neuitat cu un domeniu .fun

36,99/an0,99/Primul an
Economisește 97%
Pentru primul an
.fun
Obține un domeniu gratuit .fun cu găzduire web premium timp de 12 luni.

Despre domeniul .fun

O scurtă prezentare generală care te ajută să alegi și să înregistrezi un domeniu .fun

Ce este un domeniu .fun?

Domeniul .fun este un TLD generic conceput pentru divertisment, hobby-uri și proiecte jucăușe. Este deschis tuturor și adesea folosit pentru jocuri, evenimente, site-uri de umor și comunități creative.

Pentru cine este un domeniu .fun?

Un domeniu .fun este potrivit pentru blogurile de divertisment, comunitățile de jocuri, organizatorii de evenimente, serviciile pentru petreceri și creatorii de umor care doresc să prezinte conținut jucăuș, să construiască branduri memorabile și să transmită experiențe vesele.

De ce să alegi un domeniu .fun?

Un domeniu .fun semnalează în mod clar conținut distractiv, ajutând vizitatorii să înțeleagă site-ul dvs. web dintr-o privire și făcând numele dvs. mai memorabil. Acesta susține o imagine de branding consistentă pe site, e-mail și canale de marketing.

Informații despre domeniul .fun

TLD
.fun
Tipul TLD
gTLD
Perioada minimă de înregistrare
1 an
Perioada maximă de înregistrare
3 ani
Protecția confidențialității domeniului
Gratuit
Protecție premium a domeniului
Add-on
Blocare la registrator
DNSSEC
Taxa ICANN
0,17 €

De ce să-ți înregistrezi domeniul la Hostinger?

Nu sunt necesare cunoștințe tehnice
Asistență de specialitate 24/7
Protecție gratuită a confidențialității domeniului
Pagină „În curând” sau link în bio gratuit
Prețuri competitive
Sfaturi

Cum să obții cel mai bun nume de domeniu

1. Include numele brandului tău

Folosește numele brandului sau cuvintele cheie pentru a crește recunoașterea și vizibilitatea în rezultatele căutării.
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Întrebări frecvente despre domeniul .fun

A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, it’s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
At Hostinger, a .fun domain costs 0,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 36,99 €/an. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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