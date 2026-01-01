Oferă-ți vocii o casă cu un domeniu .blog

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.blog
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Despre domeniul .blog

O scurtă prezentare generală care te ajută să alegi și să înregistrezi un domeniu .blog

Ce este un domeniu .blog?

Domeniul .blog este un TLD generic creat pentru bloguri și publicații personale sau profesionale. Este deschis oricui și utilizat pe scară largă de scriitori, branduri și site-uri web axate pe conținut.

Pentru cine este un domeniu .blog?

Un domeniu .blog este potrivit pentru scriitori, creatori de conținut, specialiști în marketing și echipe media care își doresc o platformă clară pentru articole și leadership de opinie. Este potrivit pentru bloguri personale, centre de știri ale companiilor și proiecte de publicare de nișă.

De ce să alegi un domeniu .blog?

Un domeniu .blog semnalează în mod clar site-uri axate pe conținut, ajutând vizitatorii să înțeleagă instantaneu site-ul dvs. web și să îl țină minte cu ușurință. Acesta oferă o alegere consistentă și profesională pentru postările dvs., adresele de e-mail și creșterea pe termen lung a mărcii.

Informații despre domeniul .blog

TLD
.blog
Tipul TLD
gTLD
Perioada minimă de înregistrare
1 an
Perioada maximă de înregistrare
3 ani
Protecția confidențialității domeniului
Gratuit
Blocare la registrator
Taxa ICANN
0,17 €

De ce să-ți înregistrezi domeniul la Hostinger?

Nu sunt necesare cunoștințe tehnice
Asistență de specialitate 24/7
Protecție gratuită a confidențialității domeniului
Pagină „În curând” sau link în bio gratuit
Prețuri competitive
Sfaturi

Cum să obții cel mai bun nume de domeniu

1. Include numele brandului tău

Folosește numele brandului sau cuvintele cheie pentru a crește recunoașterea și vizibilitatea în rezultatele căutării.
Numele de domeniu sub trei cuvinte sunt mai ușor de citit și de reținut.
Evită cratimele, numerele, argoul și cuvintele greu de scris.
Alege o extensie care se potrivește publicului tău, fie că este local sau global.
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Întrebări frecvente despre domeniul .blog

A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
At Hostinger, a .blog domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 26,99 €/an. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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