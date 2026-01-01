Lansează aplicația cu un domeniu .app

17,99/an8,99/Primul an
Economisește 50%
Pentru primul an
.app

Despre domeniul .app

O scurtă prezentare generală care te ajută să alegi și să înregistrezi un domeniu .app

Ce este un domeniu .app?

.app este un domeniu generic securizat de nivel superior, conceput pentru aplicații, dezvoltatori și proiecte tehnologice. Implementează HTTPS în mod implicit, fiind ideal pentru site-uri web de software, aplicații mobile și aplicații web.

Pentru cine este un domeniu .app?

Un domeniu .app este ideal pentru dezvoltatorii de aplicații, startup-urile de software, produsele SaaS și studiourile de jocuri mobile care își doresc o locație sigură și ușor de recunoscut pentru descărcări, actualizări și pagini de produse pe diferite platforme.

De ce să alegi un domeniu .app?

Un domeniu .app semnalează în mod clar o concentrare pe software sau pe dispozitive mobile, ajutând utilizatorii să recunoască și să aibă încredere în site-ul dvs. Acesta acceptă adrese URL sigure și memorabile și o imagine de brand consistentă pe site-uri web, adrese de e-mail și materiale de marketing.

Informații despre domeniul .app

TLD
.app
Tipul TLD
gTLD
Perioada minimă de înregistrare
1 an
Perioada maximă de înregistrare
1 an
Protecția confidențialității domeniului
Gratuit
Blocare la registrator
Domenii IDN
DNSSEC
Taxa ICANN
0,17 €

De ce să-ți înregistrezi domeniul la Hostinger?

Nu sunt necesare cunoștințe tehnice
Asistență de specialitate 24/7
Protecție gratuită a confidențialității domeniului
Pagină „În curând” sau link în bio gratuit
Prețuri competitive
Sfaturi

Cum să obții cel mai bun nume de domeniu

1. Include numele brandului tău

Folosește numele brandului sau cuvintele cheie pentru a crește recunoașterea și vizibilitatea în rezultatele căutării.
Numele de domeniu sub trei cuvinte sunt mai ușor de citit și de reținut.
Evită cratimele, numerele, argoul și cuvintele greu de scris.
Alege o extensie care se potrivește publicului tău, fie că este local sau global.
Domeniile excelente se vând repede — caută-l și asigură-l pe al tău astăzi.Începe căutarea

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Întrebări frecvente despre domeniul .app

A .app domain is a web address ending in .app. It’s commonly used for apps, software products, and digital services, and it signals a technology-focused site.
Yes. .app is a valid top-level domain with its own official registry, so it works like other domain extensions in browsers, email systems, and search tools. It’s also widely recognized for app-related sites.
Yes, if your site is about an app, developer tool, or software product. Search engines treat .app the same as other extensions for SEO, so content and relevance matter more than the ending.
Choose .app if you want a name that clearly fits an app or tech product, or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .app domain. There are no special eligibility requirements, so it is open to individuals, businesses, and organizations.
Yes. The name must follow standard domain rules, and some reserved or invalid names cannot be registered. For example, a domain name cannot include spaces, and registry rules still apply.
At Hostinger, a .app domain costs 8,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 17,99 €/an. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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