Obține ajutor instantaneu de la Hostinger Agent, agentul tău de asistență pentru inteligența artificială

Agentul Hostinger gestionează peste 45.000 de conversații zilnic – gestionarea serviciilor, scrierea articolelor pe blog și migrarea site-urilor web – totul printr-o simplă conversație.
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Obține ajutor instantaneu de la Hostinger Agent, agentul tău de asistență pentru inteligența artificială

Calea cea mai scurtă spre rezultate

Agentul Hostinger este alături de tine pentru toate produsele Hostinger, chiar și pe telefon – spune-i doar ce ai nevoie.

Găzduire web

Migrarea unui site web
Accelerează-l
Creați o copie de rezervă
Găsiți setările în hPanel
Gestionați site-uri, baze de date și instrumente
Găzduire web

De ce este Hostinger Agent un factor decisiv

Peste 500 de acțiuni și numărul crește

Agentul Hostinger efectuează peste 500 de acțiuni la nivel de administrator, inclusiv migrări de site-uri web, copii de rezervă și verificări ale stării de funcționare a serverului.
Agentul Hostinger gestionează 85% din interacțiunile de asistență din cadrul Hostinger, cu un scor mediu de satisfacție a clienților de 77%.
Agentul Hostinger răspunde la întrebări în medie doar 9 secunde, făcând treaba a aproximativ 800 de specialiști.
Agentul Hostinger ne va economisi peste 14 milioane de euro anul acesta. Acest lucru ne permite să continuăm să oferim servicii de calitate la unele dintre cele mai mici prețuri de pe piață.

Preferi WhatsApp? Agentul Hostinger este acolo.

Obține același ajutor pentru planuri, configurare și depanare, direct în aplicația pe care o folosești deja.
Discută pe WhatsApp
Preferi WhatsApp? Agentul Hostinger este acolo.

Alătură-te milioanelor de clienți mulțumiți

Agentul Hostinger a înțeles rapid îngrijorarea mea și mi-a oferit îndrumări clare, pas cu pas, care mi-au rezolvat problema fără nicio confuzie.

Anas Rk

Anas Rk

Asistența lor pentru inteligența artificială de la Hostinger Agent este excelentă. De fapt, prefer asta decât să vorbesc cu o persoană, pentru că nu mă simt grăbit.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Agentul lor asistent de la Hostinger, bazat pe inteligență artificială, este FOARTE util. În loc să mă trimită la nenumărate documente de ajutor, chiar face diverse lucruri în contul meu. E ca și cum ai avea un administrator de sistem junior de gardă.

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Pur și simplu spune-i agentului Hostinger și consideră că ai terminat.

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Pur și simplu spune-i agentului Hostinger și consideră că ai terminat.

Întrebări frecvente despre agenții Hostinger

Găsește răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre agentul nostru de asistență clienți pentru inteligență artificială, Hostinger Agent.

Hostinger Agent este agentul de asistență bazat pe inteligență artificială de la Hostinger – conceput pentru a gestiona site-urile web și serviciile dvs. printr-un simplu chat. Acesta efectuează peste 500 de acțiuni la nivel de administrator, de la migrarea site-urilor web și crearea de copii de rezervă până la gestionarea înregistrărilor DNS și verificarea stării de funcționare a serverului. Aflați mai multe despre Hostinger Agent.

Hostinger Agent funcționează în întregul ecosistem Hostinger – găzduire web, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, domenii și plăți. Indiferent ce gestionați, Hostinger Agent este aici pentru a vă ajuta.

Ambele – dar ceea ce diferențiază Hostinger Agent este acțiunea sa. În loc să te îndrume către un document de ajutor, Hostinger Agent conectează domenii, actualizează setările DNS, instalează pluginuri și multe altele, direct în contul tău.

Da. Agentul Hostinger este disponibil oriunde accesați Hostinger – inclusiv de pe mobil și chiar pe WhatsApp – așa că asistența instantanee este întotdeauna la un mesaj distanță, oriunde ați lucra.

Hostinger Agent gestionează independent 85% din interacțiunile de asistență. Pentru orice problemă în afara domeniului său de aplicare, vă conectează cu un specialist uman, astfel încât să nu rămâneți niciodată fără o soluție.

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