Obține ajutor instantaneu de la Hostinger Agent, agentul tău de asistență pentru inteligența artificială
Calea cea mai scurtă spre rezultate
Găzduire web
De ce este Hostinger Agent un factor decisiv
Peste 500 de acțiuni și numărul crește
Rată de succes de 85%
La dispoziția ta, instantaneu
Economisim noi, ca să economisești și tu
Alătură-te milioanelor de clienți mulțumiți
Agentul Hostinger a înțeles rapid îngrijorarea mea și mi-a oferit îndrumări clare, pas cu pas, care mi-au rezolvat problema fără nicio confuzie.
Asistența lor pentru inteligența artificială de la Hostinger Agent este excelentă. De fapt, prefer asta decât să vorbesc cu o persoană, pentru că nu mă simt grăbit.
Agentul lor asistent de la Hostinger, bazat pe inteligență artificială, este FOARTE util. În loc să mă trimită la nenumărate documente de ajutor, chiar face diverse lucruri în contul meu. E ca și cum ai avea un administrator de sistem junior de gardă.
Întrebări frecvente despre agenții Hostinger
Ce este un agent Hostinger?
Hostinger Agent este agentul de asistență bazat pe inteligență artificială de la Hostinger – conceput pentru a gestiona site-urile web și serviciile dvs. printr-un simplu chat. Acesta efectuează peste 500 de acțiuni la nivel de administrator, de la migrarea site-urilor web și crearea de copii de rezervă până la gestionarea înregistrărilor DNS și verificarea stării de funcționare a serverului. Aflați mai multe despre Hostinger Agent.
Ce produse Hostinger sunt suportate de Hostinger Agent?
Hostinger Agent funcționează în întregul ecosistem Hostinger – găzduire web, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, domenii și plăți. Indiferent ce gestionați, Hostinger Agent este aici pentru a vă ajuta.
Poate agentul Hostinger să facă modificări în contul meu sau răspunde doar la întrebări?
Ambele – dar ceea ce diferențiază Hostinger Agent este acțiunea sa. În loc să te îndrume către un document de ajutor, Hostinger Agent conectează domenii, actualizează setările DNS, instalează pluginuri și multe altele, direct în contul tău.
Este Hostinger Agent disponibil pe mobil?
Da. Agentul Hostinger este disponibil oriunde accesați Hostinger – inclusiv de pe mobil și chiar pe WhatsApp – așa că asistența instantanee este întotdeauna la un mesaj distanță, oriunde ați lucra.
Ce se întâmplă dacă agentul Hostinger nu îmi poate rezolva problema?
Hostinger Agent gestionează independent 85% din interacțiunile de asistență. Pentru orice problemă în afara domeniului său de aplicare, vă conectează cu un specialist uman, astfel încât să nu rămâneți niciodată fără o soluție.