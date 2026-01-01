Implemente Frigate em uma instalação com um clique.
Recordador de vídeo de rede de código aberto com detecção local de objetos AI em tempo real para suas câmeras IP.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Frigate
Frigate é um gravador de vídeo de rede de código aberto construído em torno da detecção de objetos em tempo real. Ele analisa continuamente os streams de suas câmeras IP, identifica pessoas, carros, animais e outros objetos no local, e apenas registra ou alerta quando algo significativo realmente acontece em vez de em cada pixel de movimento.
Porque cada quadro é processado em seu próprio servidor, as imagens nunca saem da máquina que você controla, sem subscrição na nuvem, sem taxa por câmera e sem vendedor que decida quanto tempo suas gravações serão mantidas. O Frigate funciona com qualquer câmera que forneça um fluxo RTSP, armazena gravações em disco local e se integra com o Assistente Doméstico e o MQTT para automações.
Principais características de Frigate
Detecção de AI local
Os objetos são identificados em seu próprio hardware em tempo real, de modo que a detecção continua funcionando mesmo quando a conexão de internet não é.
Menos falsos alertas
As gravações e notificações são desencadeadas por pessoas reais, carros ou animais, em vez de sombras, chuva ou faróis passando.
Gravação e revisão contínuas
As gravações ao redor do relógio ficam ao lado de uma linha de tempo de eventos detectados, para que você possa pular diretamente para o momento que importa.
Funciona com qualquer câmera
Ligue câmaras de qualquer marca através de RTSP em vez de ficar limitado a um único fabricante ou serviço na nuvem.
Integração do Home Assistant
As detecções são publicadas através do MQTT para que luzes, sirenes e outras automações de casa inteligente possam reagir no momento em que algo é visto.
Reestruturação integrada
O restreamer go2rtc bundled puxa cada câmera uma vez e compartilha-a com todos os espectadores, mantendo a carga fora da própria câmera.
Por que executar Frigate na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.