Implemente AiToEarn com instalação de um clique.
Agente de marketing de conteúdo de IA de código aberto para empresas unipessoais, criadores e marcas publicarem em mais de 12 plataformas sociais.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com AiToEarn
AiToEarn é um agente de marketing de conteúdo de IA de código aberto que ajuda criadores, empresas unipessoais e marcas a gerar, agendar e distribuir conteúdo em Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest e LinkedIn a partir de uma única interface.
Alojar o AiToEarn no seu próprio VPS mantém os tokens de conta, os conteúdos gerados e as análises de publicação sob o seu controlo, elimina as taxas SaaS baseadas em lugares e permite-lhe integrar os seus próprios fornecedores de IA e credenciais Relay para OAuth sem se registar como programador em todas as plataformas.
Principais características de AiToEarn
Publicação Multiplataforma
Publique vídeos, artigos e publicações em mais de 12 redes, incluindo Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X e LinkedIn, a partir de um fluxo de trabalho partilhado.
Geração de Conteúdo por IA
Agente de IA integrado gera texto, expande ou reescreve rascunhos, e produz imagens e vídeos curtos adaptados para cada plataforma de destino.
OAuth via Relay
Ligue todas as plataformas suportadas com uma única chave de API através do serviço AiToEarn Relay – não são necessárias contas de programador por plataforma.
MCP & Agente Prontos
O suporte nativo ao protocolo MCP permite impulsionar o AiToEarn a partir de Claude, Cursor e outros tempos de execução de agentes através das mesmas APIs que a interface de utilizador web utiliza.
Armazenamento Autoalojado
Inclui um armazenamento de objetos compatível com S3 incorporado, conjunto de réplicas MongoDB e cache Redis para que todos os ficheiros multimédia, contas e filas permaneçam no seu VPS.
Por que executar AiToEarn na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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