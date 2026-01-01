AiToEarn é um agente de marketing de conteúdo de IA de código aberto que ajuda criadores, empresas unipessoais e marcas a gerar, agendar e distribuir conteúdo em Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest e LinkedIn a partir de uma única interface.

Alojar o AiToEarn no seu próprio VPS mantém os tokens de conta, os conteúdos gerados e as análises de publicação sob o seu controlo, elimina as taxas SaaS baseadas em lugares e permite-lhe integrar os seus próprios fornecedores de IA e credenciais Relay para OAuth sem se registar como programador em todas as plataformas.